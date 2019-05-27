الرئيسية | تحت القبة أبناء الرمثا يتنصلون من تصريح الزعبي : لا يمثل اصغر مواطن

وطنا اليوم-عمان:أثار عضو مجلس النواب الاردني فواز الزعبي عاصفة من الاحتجاج والاعتراض بعدما إنفرد أمس الاول بالموافقة على صفقة القرن معتبرا ان فيها مصالح حيوية للمملكة الاردنية الهاشمية ولها علاقة ب”البقاء”.

وعلم بان الزعبي تعرض لحملة نقد شرسة ليس على الصعيد الشعبي فقط .

ولكن ايضا على الصعيد البرلماني والرسمي حيث تعرض إلى اللوم لإن احدا لم يطلب منه التصريح بخصوص صفقة القرن التي يقول الاردن رسميا انه لا يعرف عنها شيئا.

وكان ايمن صفدي وزير الخارجية قد ابلغ مجلس الاعيان مؤخرا بان بلاده ليس لديها معلومات رسمية او عبر القنوات الرسمية عن ما يسمى بصفقة القرن.

ولم يصدر اي تعليق رسمي على تصريح الزعبي وهو عضو مثير للجدل في البرلمان وصف منصات التواصل الاجتماعي مؤخرا بأنه تثير الكراهية وقال انها اشبه ب”سيل المجاري” والمياه العادمة.

وخضع الزعبي للتقريع من بعض زملاءه النواب ولفت رئيس المجلس عاطف طراونه بصفة شخصية نظره لإن تصريحه يخالف الموقف الرسمي لمجلس النواب.

وتعرض الرجل وهو مقرب من السلطات إلى وابل وهجوم عنيف عبر وسائط التواصل الاجتماعي خصوصا وانه وصف نفسه والنواب بعبارة”إحنا السياسين” التي اثارت سخرية واسعة.

ولم يكن اي من الرسميين او السياسيين او البرلمانيين قد اعلن موقفا مؤيدا لصفقة القرن على هذا النحو خصوصا في ظل المعلومات المتنامية عن استعداد الاردن لرفض هذه الصفقة تماما خصوصا في الجزء المتعلق بأي دور أردني في تحمل تبعات ضم الضفة الغربية أو في حال الاعلان رسمية عن ضم المستوطنات والقدس.

وتمسك الموقف الرسمي الاردني اكثر من مرة بموقفه المعلن من القضية الفلسطينية على اساس دولة فلسطينية كاملة السيادة وهو ما قيل في تصريح مشترك رسمي اعقب زيارة الرئيس محمود عباس الاخيرة لعمان.

وهوجم الزعبي بقسوة.

وأصدرت القوى الشعبية والسياسية في مدينة الرمثا التي يعتبر الزعبي ممثلها القديم والابرز في البرلمان الاردني بيانا جماعيا تنصلت فيه من تصريح “نائب المدينة” بخصوص صفقة القرن.

وقال البيان الرمثاوي بأن النائب المشار اليه يتحدث عن نفسه ورأيه وكلامه لا يمثل اصغر مواطن من أبناء الرمثا.

وشدد البيان نفسه على عروبة القدس وكل فلسطين وعبر عن انزعاج الرماثنة من التصريح غير المرر لعضو البرلمان

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