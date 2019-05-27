طهبوب توجه تساؤلات للحكومة حول مؤتمر البحرين

وطنا اليوم-عمان:وجهت النائب ديمة طهبوب، تساؤلاً للحكومة عن الإجراءات التي قامت بها لمواجهة التهديدات والمؤتمرات والصفقات التي تناقش خطط إنهاء القضية الفلسطينية، على حساب الحق الإسلامي والعربي في فلسطين، وبما يهدد سيادة الأردن ووجوده.

كما تساءلت النائب عما إذا كانت حكومة البحرين وجهت الدعوة للأردن، لحضور أي مؤتمرات اقتصادية أو سياسية، وماذا كان رد الحكومة على طلب المشاركة.

وطلبت طهبوب توضيح موقف الحكومة من المشاركة في أي مؤتمر سياسي واقتصادي يتم بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية، والكيان الصهيوني، ويتعلق بتسويات الوضع النهائي للقضية الفلسطينية.