الرئيسية | تحت القبة نائب أردني يُفضل الجنسية الأمريكية لمولوده الجديد

وطنا اليوم-عمان:علم من مصادر مطلعة أن احد اعضاء مجلس النواب توجه إلى الولايات المتحدة برفقة زوجته موخرا.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن النائب الشاب يزور الولايات المتحدة ليس للاستجمام بل ليحصل مولوده الجديد الذي ستنجبه زوجته الثانية على الجنسية الأمريكية.

النائب الشاب عرف عنه خلافه مع الحكومات التي جلست في الدوار الرابع منذ أن اصبح نائبا.

















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