المجالي ينتقد رئيس المفوضية بعد وضع الكلبشات بيد مواطن اقترب من مكتبه

وطنا اليوم- قال النائب حازم المجالي عبر صفحته على الفيس بوك ..ان سلوك رئيس مفوضية العقبة مستهجن وغير مقبول حين امر بوضع الاصفاد بيد احد المخاتير لاقترابه من جناح الرئيس، وقال المجالي لم يحصل هذا في عز الاحكام العرفية فكيف يتم وضع الاصفاد بيد مختار عشيرة محترمة يطالب لمنطقته لمجرد اقترابه من جناح رئيس السلطة.

واضاف المجالي قائلا يا باشا اذا مو قد المسؤولية عليك الاستقالة.

وهذا ما كتبه المجالي عبر صفحته في الفيسبوك:

بدأت الاحكام العرفيه والقمعيه في عهد الباشا البخيت حيث يتم وضع ( الكلبشات ) بيد مختار محترم من عائله محترمه لان ذهب الى جناح الرئيس للمطالبه بحقوق لجماعته،،،،

باشا نبه على موظفينك وفي بدايات الربيع العربي وأوجه لم بعتقل او يسجن مواطن في العقبه ،،،،لانهم لايعرفوا الا لغه العقل والحوار واذا منت قد هيك حوار وان تتحمل فعليك الاستقاله قبل ان تكون اقاله