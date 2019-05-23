 وطنا نيوز -مواطنون عالقون يستغيثون على أبواب الأردن
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مواطنون عالقون يستغيثون على أبواب الأردن
التاريخ : 23-05-2019 08:41:25 المشاهدات: 1141

وطنا اليوم-عمان:طالب النائب فواز الزعبي رئيس الوزراء د عمر الرزاز والاجهزه الحكوميه المختلفه بتكثيف الجهود على حدود جابر والعمل على تسهيل دخول المواطنين الاردنيين عبر ذلك المنفذ القادمين من سوريا ولبنان
 
وكشف الزعبي ان هناك مواطنين أردنيين وعائلاتهم قادمون من سوريا ولبنان ينتظرون على الحدود الأردنية منذ يومين واكثر بانتظار دخولهم الى ارض الوطن
 
واعتبر الزعبي ان تأخير المواطنين بذرائع مختلفه ما هو الا امر معدهين ولا يجوز حيث ان الاردن دوله كبرى ومن غير اللائق والمقبول ان يبقى مواطنيها على المعابر الحدوديه على معبر الحدود لاكثر من يومين لا يستطيعون الدخول الى وطنهم مشيرا الى وجود عدد كبير من العائلات والاطفال ما بين الحدين وفي وضع صعب يشبه المخيمات دوننا وجود أي متطلبات للسلامه او الراحه لتلك العائلات مطالبا بتكثيف الجهود وزياده عدد العاملين على الحدود واتخاذ كافه الاجراءات التي تضمن امان البلد رافضا في ذات الوقت التاخير المتعمد من قبل اجهزه الدوله في تعطيل دخولهم الى وطنهم.

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