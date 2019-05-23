مواطنون عالقون يستغيثون على أبواب الأردن

وطنا اليوم-عمان:طالب النائب فواز الزعبي رئيس الوزراء د عمر الرزاز والاجهزه الحكوميه المختلفه بتكثيف الجهود على حدود جابر والعمل على تسهيل دخول المواطنين الاردنيين عبر ذلك المنفذ القادمين من سوريا ولبنان

وكشف الزعبي ان هناك مواطنين أردنيين وعائلاتهم قادمون من سوريا ولبنان ينتظرون على الحدود الأردنية منذ يومين واكثر بانتظار دخولهم الى ارض الوطن