منح فيصل الفايز قلادة أبي بكر الصديق

وطنا اليوم-عمان:تسلم رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز الخميس، قلادة أبي بكر الصديق من الطبقة الثانية، المقدمة له من المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، تقديرا لجهوده في خدمة بلده والعمل الإنساني.

وقال أمين عام المنظمة الدكتور صالح التويجري، الذي سلم القلادة للفايز، إن القلادة تمنح فقط لرؤساء الوزارات والشخصيات الوطنية التي لها اسهامات كبيرة في العمل الإنساني والخيري والعمل العربي المشترك.

وجاء قرار منحها لرئيس مجلس الأعيان من المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بالإجماع خلال المؤتمر الأخير للمنظمة الذي عقد في الكويت.

ولفت إلى أن ما قدمه الأردن ويقدمه للاجئين هو مفخرة للإنسانية جمعاء، فهذا العطاء الإنساني الكبير محط احترام وتقدير في جميع المحافل الدولية.

وأعرب الفايز خلال اللقاء، عن تقديره للجهود الإنسانية الكبيرة التي تقوم بها جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر في الوطن العربي والعالم، مبينا ان الأردن كان على الدوام وجهة لكل العرب وغيرهم من الباحثين عن الامان.

وقال الفايز: إن الأردن سيواصل تقديم الرعاية والحماية للاجئين ولغيرهم رغم اوضاعه الاقتصادية الصعبة وتخلي المجتمع الدولي عن تقديم الدعم والاسناد لتمكينه من مواصلة هذا الدور الإنساني نيابة عن المجتمع الدولي وامته العربية.