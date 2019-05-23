 وطنا نيوز -مطاعم تنتهك حرمة صيام رمضان في الأردن
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
مطاعم تنتهك حرمة صيام رمضان في الأردن
التاريخ : 23-05-2019 02:08:30 المشاهدات: 1687

وطنا اليوم-عمان:طالب النائب أحمد الرقب خلال مذكرة نيابية وجهها يوم الخميس، الى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق بعض المطاعم التي تقوم بمخالفة وانتهاك حرمة شهر رمضان المبارك، بتقديمها وجبات الطعام خلال اوقات الصيام . 

وبين الرقب ان تلك المطاعم تتعمد انتهاك حرمة شهر رمضان دون مراعاة للقيم الدينية وشعور الصائمين مشددا بنفس الوقت على ضرورة مراقبتها ومتابعتها واتخاذ الاجراءات  اللازمة والرادعة بحقها.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق