مطاعم تنتهك حرمة صيام رمضان في الأردن

وطنا اليوم-عمان:طالب النائب أحمد الرقب خلال مذكرة نيابية وجهها يوم الخميس، الى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق بعض المطاعم التي تقوم بمخالفة وانتهاك حرمة شهر رمضان المبارك، بتقديمها وجبات الطعام خلال اوقات الصيام .

وبين الرقب ان تلك المطاعم تتعمد انتهاك حرمة شهر رمضان دون مراعاة للقيم الدينية وشعور الصائمين مشددا بنفس الوقت على ضرورة مراقبتها ومتابعتها واتخاذ الاجراءات اللازمة والرادعة بحقها.