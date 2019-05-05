جامعات ترفض إعفاء أبناء العسكريين من الرسوم

وطنا اليوم-عمان: أعرب رئيس كتلة وطن النيابية النائب رمضان الحنيطي عن امتعاضه لما قامت به بعض الجامعات الرسمية مؤخرا بحق عدد من أبناء المتقاعدين العسكريين برفض إعفائهم من الرسوم خلافا لقانون التقاعد وفق أسس "الجسيم" أسوة بالجامعات الرسمية الأخرى والذي جاء وفق مكرمة ملكية سامية للعسكريين، معتبرا ان ما قامت به تلك الجامعات بحق أبناء المتقاعدين العسكريين يعد انتهاكا صارخا لحقوقهم.

وزاد الحنيطي خلال بيان صحفي أصدره اليوم الأربعاء تأكيده واعتزازه بمنتسبي القوات المسلحة وجميع الأجهزة الأمنية، العاملين والمتقاعدين تقديرا لما قدموه من جهود وتضحيات تجاه رفعة الوطن واستقراره على مر العقود وهم محط عناية واهتمام جلالة الملك المعظم.

ودعا الجامعات الأطراف محط الجدل إلى عدم الاقتراب من تلك الفئة المنتفعة من مجانية التعليم وفق بند "الجسيم" باعتباره خط احمر، لافتا إلى ان الأردن لم ولن يتأخر عن حماية حقوق كافة الأردنيين، فكيف له ان يتأخر عمن أفنوا حياتهم وصحتهم في سبيل الوطن.