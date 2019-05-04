الفايز : ولاءنا الاول للدولة الاردنية والثاني لعشيرتنا ولا أحد فوق القانون

*جلالة الملك صمام الامان الاول الذي تعقبه الوحدة الوطنية كصمام أمان ثاني

*ولاءنا الاول للدولة الاردنية وولاءنا الثاني لعشيرتنا ولا أحد فوق القانون

*القبائل والعشائركانت ولا زالت حجراً مهماً في بناء تاريخ الاردن وحضارته

*نريد أن نحافظ على بلدنا وامنه واستقراره

*الاردن قوي بمواطنية واجهزته الامنية والمعارضة الخارجية لاتؤثر علينا

*اتمنى إنشاء صناديق للتكافل الاجتماعي والعون الانساني من خلال البنوك وغرف الصناعة التجارية والشركات المساهمة

*أنا لا أحتمي بعشيرتي وإنما أحتمي بالقانون

حوار : شادي سمحان

وطنا اليوم-عمان:قامة أردنية وطنية عملاقة .. ينحدر من عشيرة بني صخر العريقة .. تدرج في المناصب السياسية والقيادية .. بفضل فراسته وحنكته وثقافته وأخلاقه البدوية الأصيلة ودقة قراءته للمشهد والحيثيات المحيطة، فكان رجل دولة صنعته التجارب .. وصقلت مهاراته الحياة والمواقف.. فانقضت سنوات على شغله للعديد من المناصب الرسمية، كان القاسم المشترك فيها انه كان حاضراً دائما في كل الاوقات والمناسبات، وركناً أساسياً في المشهد السياسي، و ُمر ّسخاً لشبكة علاقات طيبة ووثيقة ممتدة مع كل الاطراف داخليا وخارجياً...

انه رئيس الوزراء الاسبق ورئيس مجلس الأعيان دولة فيصل الفايز .. الذي استقى وارتوى من القيم والرؤى الهاشمية في الحرص على التواصل مع جميع الاردنيين .. والاستماع الى ارائهم وافكارهم.. ودمجها في مبادرات سياسية تكون عوناً للقيادة الهاشمية في تحقيق الطموحات لبناء أردن أفضل .. وتوفير حياة كريمة لكل من تطأ قدماه تراب هذا الوطن ... فكان قريباً من كل قطاعات الشعب وفئاته .. فلا يترك مناسبة والا وشارك فيها أبناء جلدته للتعرف على احوالهم ومطالهم وتطلعاتهم ...

ومن هذا المنطلق طالب خلال لقاءه بـ"عمان جو" ان يتم التوسع بفكرة إنشاء صناديق التكافل الاجتماعي والعون الانساني من خلال البنوك وغرف الصناعة التجارية والشركات المساهمة لتحمل المسؤولية تجاه المواطن وأوضاعه الاقتصادية، حيث أكد دولة الفايز ان هذه الفكرة انطلقت من مجلس الاعيان، عندما تم انشاء صندوق التكافل الاجتماعي لاعضاء مجلس الاعيان"، يتم من خلاله اقتطاع مبلغ مالي معين من رواتب الاعيان لصالح هذا الصندوق، ليصار

فيما بعد الى توزيع مئات الالاف لدعم عدة مؤسسات وطنية كمؤسسة الحسين للسرطان ، صندوق أسر الشهداء في القوات المسلحة ، كما ويتم دعم ألف عائلة بما قيمته ثلاثين ديناراً عن طريق وزارة التنمية الاجتماعية.

ليجدد مطالبته (والحديث لدولة الفايز) للبنوك والشركات واهل الخير في هذا البلد أن يتبنوا ذات الفكرة باقتطاع مبلغ معين من كل موظف وفقا لما يتناسب مع قيمة الراتب لغايات دعم المؤسسات الخيرية كدار المسنين او الأيتلم أو العائلات الفقيرة في الاغوار والبادية الجنوبية والمناطق الاقل حظاً، الامر الذي سيخفف من وطأة العبء الاقتصادي الذي يتحمله الشعب الاردني، مؤكداً دولته انه يتوجب ان "تبقى قلوبنا على بعض" في هذه الفترة، وأن يتم اخذ موضوع التكافل الاجتماعي بعين الاعتبار ، حيث قام هذا الصندوق عام ٢٠١٨ بدفع ما قيمته ) ٢٦٢٢٦٠ ( ديناراً لجهات تستحق الدعم ، وهو ما كان عقب دراسة عميقة للتأكد من صرف هذه المبالغ في أماكنها وأوجهها الصحيحة .

وفيما يتعلق بقضية احتماء الخارجين عن القانون بعشائرهم، أكد دولة الفايز أن "لا أحد فوق القانون "، وان القانون يجب أن يطبق على الجميع من أكبر شخص في المجتمع لأصغر شخص، ذلك ان سيادة القانون هي الاساس، بينما يجب ان يعتمد الشخص على عشيرته بالمحافظة على العادات الايجابية كالمروة والنخوة والكرم والشجاعة، لا أن يتمسك بالعادات السلبية، وأضاف الفايز أنه "ضد العشائرية عندما يحتمي الشخص بعشيرته"، فأنا لا احتمي بعشيرتي وانما أحتمي بالقانون، فأنا رجل دولة ولا يمكن أن أحتمي بالعشيرة، من يدافع عني هي الدولة ومن يطبق القانون مؤسسات الدولة، ذلك ان ولاءنا الاول للدولة الاردنية وولاءنا الثاني لعشيرتنا فلا أحد فوق القانون سوى جلالة الملك دستورياً وما تبقى جميعهم تحت القانون، ولا ننسى ان القبائل والعشائر

كانت ولا زالت حجراً مهماً في بناء تاريخ الاردن وحضارته وتنميته وجميعنا نعتز بانتمائنا اليها، لكننا نريد أن نحافظ على بلدنا .

وحول قضية أرض القسطل التي ثارت حولها العديد من الاستفسارات والجدل ، أكد دولة ابو غيث انه قد تم تشكيل لجان وتوصلوا لشراء الدونم ب50الف، ورغم ان هناك من عارض ولكن تم قرار البيع، غير أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت قضية الأرض بانها باسمي وتراشق الاتهامات بالفساد وأنني أكلت مال الشعب، مع العلم بأنه في عهد مدير الضمان الاجتماعي الشريف فارس شرف تم عرض شراء الارض ب 65 الف للدونم وتم توثيق ذلك لدى الضمان الاجتماعي ، وفي هيئة الاستثمار ابان تواجد طارق الحموري مدير الصناعة والتجارة الحالي ، عضو فيها بعد بيع الارض ، عرض مستثمر بدفع 5مليون زيادة بالارض )اي ربح بنسبة 5مليون( وتم التصويت وتم ترجيح بعدم البيع بصوت واحد ... وتم رفض البيع، رغم ان موقع الارض استراتيجي، لكن الناس بدأت بنشر الشائعات بأن ثمن الارض هو 2000 دينار او 3000 ، وفيصل الفايز اكل اموال الشعب الاردني ( .

والحقيقة أن الارض ليست ملكي، وإنما يشترك فيها ابناء عاكف الفايز والاحفاد بما يزيد عن 15 فرداً، ودائرة الاراضي قدرت الدونم ب 60 الف ، وتم بيعها بأقل من تقدير الدائرة بعشرة الاف دينار .

وفي معرض سؤاله عن المعارضة الخارجية، اجاب دولة فيصل الفايز بقوله أنهم "ما بأثروا "، فالأردن دولة عميقة ومؤسساتنا قوية سواء مؤسساتنا الدستورية والسياسية والعسكرية والأمنية ، ويقودها ملك محترم ومقدر في كل انحاء العالم، كما ان الاردن دولة محورية في المنطقة وحجر زاوية في الامن والاستقرار، وجلالة الملك والحمدالله صمام الامان الاول، الذي تعقبه الوحدة الوطنية كصمام أمان ثاني، فلا يوجد

فرق بين اردني واردني يحمل الرقم الوطني الا بمعيار مدى الانتماء￼ للاردن والولاء للعرش الهاشمي ، حتى الاردنيين من اصول فلسطينية والذين نعتبرهم وايانا شعب واحد ولاءهم مطلق للقيادة الهاشمية و للمملكة الاردنية، وأنا من أشد بالمؤمنين بالوحدة الوطنية "فكلنا أردنيين للأردن وكلنا فلسطينيين لفلسطين " .

وفي الحديث عن حركة التنمية في الاردن والجهود الملكية في الاصلاح ، أشار دولة فيصل الفايز الى اعتماد التدرج في النهج الملكي لتحقيق التنمية المنشودة، والدليل على ذلك الاوراق النقاشية التي طرحها جلالة الملك والتي يجب أن تحض على تحقيق الاصلاح السياسي بالتدرج، فمثلاً عندما نتكلم عن الملكية الدستورية فيجب أن يكون على الساحة السياسية الاردنية احزاب قوية تتداول السلطة ، فالعشيرة حالياً هي الأقوى على الساحة السياسية الاردنية، لكننا نطمح الى أن تتحول العشيرة الى مكون اجتماعي فقط يحافظ على عاداتنا وتقاليدنا، وأن يتم من خلال أبناء العشيرة والقبيلة بناء الاحزاب والمشاركة السياسية الحقيقية.

وحال سؤاله عن الجهود الملكية في الدفاع عن القضية الفلسطينية والحرص الملكي على حماية المقدسات، كان لسان حال دولة ابوغيث ُيرددبأن"اللاءات الثلاث تكفي"،مؤكداً ان جلالة الملك عبدالله الثاني هو الملك الوحيد الذي استمر على مدى عشرين عاما وهو يدافع عن القضية الفلسطينية، ذلك ان العلاقة بين العائلة الهاشمية والقدس علاقة روحية، واكبر دليل على ذلك أكثر الاعمار الهاشمي الذي يمتد من عهد الحسين بن علي وحتى الان ، وهذا يرسخ القاعدة التاريخية التي تؤكد عدم امكانية تهاون الملك بالقدس والمقدسات الاسلامية وثوابت القضية الفسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، فالموقف الاردني سيبقى ثابت على مدى الزمان والعصور، وستبقى القدس هي قبلتنا وعمان معشوقتنا ولن نتراجع عن ذلك.

وفي سؤال افتراضي هو الشخصيات التي سيختارها في حال أسندت اليه مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، اكد دولة ابو غيث انه وعلى الرغم من انه سؤال افتراضي غير انني أنصح أي رئيس حكومة قادم ان يختار وزراء قريبين من نبض الشارع وان يكون واضحاً وصريحاً مع الشعب الاردني بأن يقول "هذا البير وهذاغطا"، اشارة منه للظروف الاقليمية والاقتصادية الصعبة، أما فيما يتعلق بالتعديل الحكومي الأخير، فقد اكد دولة فيصل الفايز انه يترك مسألة التعديل للرئيس ولا يستطيع التعليق عليه، والامر متروك لرئيس الوزراء بحسب ما يرتئي وبحسب وجهة نظره بما يخدم برامج حكومته.



