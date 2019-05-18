 وطنا نيوز -الخشاشنة: سأطلب رسمياً من رئيس مجلس النواب ملف تسعيرة الأدوية
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الخشاشنة: سأطلب رسمياً من رئيس مجلس النواب ملف تسعيرة الأدوية
التاريخ : 18-05-2019 06:56:17 المشاهدات: 208

وطنا اليوم ـ عمان

أكد رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب الدكتور عيسى الخشاشنة أنه أولى من أي شخص آخر بتولي ملف الأدوية في لجنة التسعير بمؤسسة الغذاء والدواء.

وقال الخشاشنة في تصريحات له إنه سيطلب رسميا من رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة سحب الملف من اللجنة الاقتصادية والاستثمار وتسليمه إلى لجنة الصحة في البرلمان لأنها هي الأعلم في خفاياه ومتابعته أولا بأول قبل نشر رئيس لجنة الاقتصاد بعضا من تفاصيله.
وأشار الخشاشنة إلى أن وزير الصحة وافق على إدخاله في لجنة التسعير إضافة إلى رئيس اللجنة المالية في البرلمان.
وتابع الخشاشنة "لن أتراجع للخلف وسأتسلم الملف المتعلق بتسعيرة الأدوية حيث عقدت جلستين في مجلس النواب تتعلقان بموضوع الأدوية”، مبينا أن تأخيره عن اجتماع وزير الصحة حدا بزميله (رئيس اللجنة الاقتصادية) وضع اسمه في لجنة التسعير قبله.
وشدد على أن خبرته في العمل الصحي لفترة طويلة ومعرفته بالقضايا الفنية المتعلقة بالدواء تؤهلة لمتابعة هذا الملف أكثر من غيره.

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