النائب خالد ابو حسان يكشف سبب اعتقال الاردني صدام وزوجته في سورية

كشف النائب خالد ابو حسان ، ان اعتقال السلطات السورية لاردني وزوجته، بسبب قيامهم بالتقاط صور لهما في منطقة محظور بها التصور في سوريا الخارجة من حرب استمرت لثماني سنوات .

وقال النائب ابو حسان انه تواصل مع برلمانيين سوريين، لم يكشف عن هويتهم، والذين بدورهم اوصلوا قضية الاردنيين إلى مكتب الرئيس السوري بشار الاسد الذي امر بالافراج عنهما ما لم يكونا موقوفين على قضايا ارهابية ، وهو ما حصل.

وزاد : انه بعدما تبين ان قضية الزوجين بسبب التصوير في منطقة ممنوعة وهما لا يعلمان ذلك ، تم الافراج عنهما، مؤكداً عدم التعرض الزوجين للاساءة الجسدية او النفسية، مشيراً إلى الافراج عن 14 معتقل اردني لدى السلطات السورية خلال الايام الاخيرة على حد تعبيرة ابو حسان .

وقدم النائب ابو حسان الشكر لجلالة الملك والرئيس بشار الاسد، بسبب إصرار على تأكيد الزعيمين تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين، بعد سنوات الحرب في سورية.

وكان مواطنين اردنين اختفياء الاسبوع الماضي دخولا الى سوريا، مساءا اليوم عبر مركز حدود جابر دون ذكر تفاصيل تتعلق بسبب الاختفاء .

وسلمت بدات الجهات السورية، تسليم الاردنيين وهما رجل وزوجته الى الجانب الاردني مساء امس الجمعة، حيث وصلا صباح اليوم إلى منزلها في مدينة الرمثا .

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تلقت شكوى باختفاء اردني وزوجته في الثاني عشر من الشهر الحالي حال دخولهما الاراضي السورية .

وقالت الخارجية، في بيان، الأحد الماضي ، أن "ذوي المواطن الاردني صدام بني عبدالغني وزوجته أبلغوا الوزارة بإنقطاع الاتصال بهما داخل الأراضي السورية".

وأوضح البيان، أن :"السفارة الاردنية في دمشق خاطبت السلطات السورية المختصة لتحديد مصير المواطن الاردني وزوجته و طلب تزويدنا بالمعلومات المتوفرة حول هذه القضية".