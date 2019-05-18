الطراونة: الاعتداء على الأطباء يؤرقنا جميعا ويتوجب تحصين المهن الإنسانية

وطنا اليوم ـ عمان
أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أن ملف الاعتداء على الأطباء، يؤرق الجميع.
وقال الطراونة في تغريدة له عبر تويتر بعد الاعتداء على طبيبة في مستشفى الامير حمزة، "يتوجب تحصين المهن الإنسانية، واتخاذ مواقف حازمة بوجه المسلكيات الدخيلة على عاداتنا"
واضاف انه بالمقابل يتوجب تطوير أقسام الطوارئ في المستشفيات وتزويدها بكل ما يلزم من كوادر وتجهيزات تقع مسؤولية تأمينها على وزارة الصحة.
وتاليا ما كتبه الطراونة:
ملف #الاعتداء على #الأطباء، يؤرقنا جميعا، ويتوجب تحصين المهن الإنسانية، واتخاذ مواقف حازمة بوجه المسلكيات الدخيلة على عاداتنا، مثلما يتوجب تطوير أقسام الطوارئ في المستشفيات وتزويدها بكل ما يلزم من كوادر وتجهيزات تقع مسؤولية تأمينها على وزارة الصحة.