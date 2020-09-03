الرئيسية | تكنولوجيا تقرير: 5 ملايين تهديد إلكتروني في الأردن خلال 6 أشهر

وطنا اليوم-عمان:أصدرت تريند مايكرو إنكوربوريتد (المدرجة في بورصة طوكيو تحت الرمز: TYO: 4704 وفي بورصة تورنتو تحت الرمز: TSE: 4704)، الشركة الرائدة في مجال الأمن السحابي، تقريرها النصف سنوي للعام الجاري، والذي خلص إلى أن تريند مايكرو قامت بحظر ما يقرب من 3.2 مليون رابط إلكتروني ضار URL في الأردن فضلاً عن أكثر من مليوني تهديد عبر البريد الالكتروني في البلاد وذلك خلال 6 أشهر فقط.

وفي هذا الإطار، أظهر التقرير أن مجرمي الإنترنت عمدوا إلى تحويل استراتيجية تركيزهم خلال الفترة من يناير إلى يونيو حيث استغلوا الاهتمام العالمي بوباء كوفيد19 ما أفضى إلى تفاقم المخاطر الأمنية التي تتعرض لها الشركات بسبب الثغرات الأمنية التي أحدثتها القوة العاملة التي تعمل عن بعد.

وأعرب محمود عربي مدير عام تريند مايكرو الأردن عن أهمية هذا التقرير قائلاً: "لقد تحكّم الوباء في جميع مناحي حياتنا خلال النصف الأول من عام 2020؛ لكنه في الوقت نفسه لم يحد من نشاط مجرمي الإنترنت، لذلك يجب على قادة تكنولوجيا المعلومات اعتماد استراتيجيات أمن سيبراني من شأنها التأقلم مع التهديدات المتزايدة للنظام العالمي الجديد، الأمر الذي بدوره يتطلب حماية الأجهزة التي تعمل عن بعد والأنظمة السحابية وبيانات المستخدم وأنظمة الشبكات الافتراضية الخاصة "VPN"، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية حديثة بغرض تحويل القوى العاملة المتأثرة بالتطورات المستجدة إلى خط دفاع أول أكثر فاعلية".

وأردف عربي: " لدى تريند مايكرو التزام راسخ بحماية العقارات الرقمية الخاصة بالمؤسسات في جميع أنحاء الأردن، وسنواصل جهودنا عبر جلب ابتكارات جديدة إلى السوق".

وأظهر تقرير تريند مايكرو الذي يغطي النصف الأول لعام 2020 اكتشاف أكثر من 147,000 هجوم برمجي خبيث في الأردن، فيما تم العثور على أكثر من 700 ألف تطبيق موبايل خبيث.

وفي المجموع، حظرت تريند مايكرو على المستوى العالمي 27.8 مليار تهديد إلكتروني في النصف الأول من عام 2020، 93٪ منها عبر البريد الإلكتروني. كما زادت عمليات اكتشاف هجمات اختراق البريد الإلكتروني للشركات (BEC) بنسبة 18٪ مقارنة بالنصف الثاني من عام 2019، ويُعزى ذلك جزئياً إلى سعي المحتالين لاستغلال الموظفين الذين يعملون من المنزل كونهم أكثر عرضةً لتهديدات الهندسة الاجتماعية.

ومن بين جميع التهديدات التي حدثت خلال النصف الأول من العام الجاري، كانت فيروسات الفدية عنصراً ثابتاً، فعلى الرغم من انخفاض عدد تهديدات فيروسات الفدية المكتشفة، إلا أن تريند مايكرو شهدت زيادة بنسبة 36٪ في عائلات فيروسات الفدية الجديدة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقد رصدت تريند مايكرو أيضاً زيادة بنسبة 16٪ في نقاط الضعف المكتشفة بأنظمة التحكم الصناعي، مقارنة بالنصف الأول من عام 2019، مما قد يخلق تحديات كبيرة لأصحاب المصانع الذكية والمؤسسات الأخرى التي تستخدم بيئات إنترنت الأشياء الصناعي.

ولحماية الشبكات المتفرعة للشركات بشكل فعّال، توصي جارتنر الشركات "بتحسين قدرات المراقبة الأمنية من أجل توفير بيئة تشغيلية قادرة على حماية نماذج حركة نقل المعلومات على صعيد الشبكة والبيانات ومسارات الوصول إلى النظام في خضم تزايد العمليات عن بُعد وكذلك تنامي العمليات التنقلية". والجدير بالذكر أن حل تريند مايكرو الأمني "XDR" يساعد العملاء على القيام بذلك تماماً من خلال ربط ميزات الأحداث الأمنية عبر بيئة تكنولوجيا المعلومات برمّها، وهو أمر بالغ الأهمية لتأمين الحماية الشاملة في النصف الثاني من عام 2020.

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