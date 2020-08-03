الرئيسية | تكنولوجيا تحذيرات من تفشي فيروس ومرض جديد يهدد البشر

وطنا اليوم-عمان:حذر علماء من فيروس تاجي جديد قالوا إنه قد يكون المهدد القادم للبشرية، وأن انتشاره قد يكون مسألة وقت ليس إلا.

وتوصل العلماء إلى هذا الاستنتاج، بعد بناء شجرة لعائلة فيروسات كورونا وتتبع أسلافها، من خلال مقارنة تركيبتها الجينية مع تلك التي توجد في الإنسان والحيوان. وفق ما أفاد به موقع ميديكال إكسبرس.

وجد الباحثون من جامعة بنسلفانيا بمعاونة آخرين من الصين وأوروبا، أن هذه العائلة ورغم قدرتها الكبيرة على التحور، حافظت مع مرور السنين على ثلاث مناطق جينية في تركيبتها الوراثية.

وباستخدام مجموعة من التقنيات الإحصائية، حدد العلماء ذات المناطق الجينية في فيروس تاجي آخر شبيه بذلك المسببب لكوفيد-19، مصدره خفاش يعيش في منطقة يونان في جنوب الصين، يتسم بعلامة على أنفه تشبه حدوة الحصان.

وقد تشعب الفيروسان، من ذات العائلة عام 1960، "ومن المؤكد أن لديهما أبناء عمومة غير مكتشفين، لديهم القدرة على إصابة البشر"، حسب الدراسة التي نشرت في دورية Nature Microbiology .

الفيروس الجديد لا يصيب الإنسان، لكن تحوله لوباء آخر، قد يكون مسألة وقت فقط، وفق الباحثين.

ويساعد البحث الجديد في الجهود المبذولة لتتبع أصل الفيروس التاجي المستجد، وإمكانية تجنب وباء جديد.

ويعتقد علماء أن الفيروس المسبب لكوفيد -19، انتقل من الخفاش إلى الإنسان، في سوق بمنطقة ووهان، وسط الصين.

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة قرابة 730 ألف شخصا على الأقل، منذ أن ظهر في الصين نهاية ديسمبر، حسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية.

وسجلت رسميا قرابة 20 مليون إصابة، في 196 بلدا ومنطقة بالفيروس منذ بدء تفشيه، تعافى منهم حتى الأحد 11 مليونا و665 ألفا و200 شخص على الأقل.

الى ذلك أعلن مسؤولون صينيون انتشار مرض جديد مميت، أكثر فتكا من فيروس كورونا المستجد، في أنحاء دولة كازاخستان الآسيوية.

وبحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية، شهدت كازاخستان ارتفاعات كبيرة في حالات الإصابة بالمرض الجديد منذ منتصف شهر حزيران الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة في البلاد إن المرض عبارة عن "التهاب رئوي غير معروف، وتم تسجيل أكثر من 32 ألف إصابة و451 حالة وفاة بين 29 حزيران و5 تموز".

وقالت السفارة الصينية في كازاخستان إن البلاد شهدت 1772 حالة وفاة في النصف الأول من العام، بعضهم من الصينيين.

وحثت السفارة الصينية مواطنيها على حماية أنفسهم بنفس الطريقة التي تعاملوا بها مع فيروس كورونا، والتي تشمل ارتداء أقنعة الوجه وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار.

من جانبه قال ساول كيسيكوفا، رئيس قسم الرعاية الصحية في عاصمة كازاخستان: "هناك نحو 300 شخص مصاب بهذا الالتهاب الرئوي الجديد يدخلون المستشفى كل يوم".

يذكر أن كازاخستان سجلت 53021 حالة إصابة و264 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

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