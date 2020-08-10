منها الكتابة بدون استخدام اليد.. 3 ميزات خارقة في واتسآبالإثنين

وطنا اليوم - هناك عدد من المميزات الخارقة التى يحتوى عليها تطبيق المراسلة WhatsApp واتسآب ، والتى ليست معروفة لجميع المستخدمين، ورغم أن واتسآب، هو الأكثر شعبية في كل تطبيقات المراسلة ويستخدمه أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم، إلا جميع المستخدمين لا يعرفون كل ميزاته.

وتعتبر معرفة هذه الميزات كنزا ضخما للمستخدمين، لتوفير أوقاتهم وجهدهم أثناء استخدام تطبيق واتسآب، الذى يقضون عليه وقتا طويلا، وذكر موقع موقع Digital Spy أفضل 3 ميزات خارقة في واتسآب.

حفظ الرسائل المهمة في واتسآب واسترجاعها في أى وقت

ولتفعيل هذه الخاصية :

- إذا أرسل أحد الأشخاص رسالة وترى أنها مهمة، قم بالضغط على الرسالة ضغطة مطولة.

- ستظهر لك في أعلى الشاشة بعض العلامات منها علامة النجمة، قم بالضغط عليها.

- قم بالخروج من جهة الاتصال، إلى الشاشة الرئيسية واضغط على القائمة الموجودة في أعلى يمين الشاشة.

- قم بالضغط على starred messages أو الرسائل التى تم تمييزها بنجمة واختر الرسالة التى تريدها فى أى وقت دون البحث في الكم الهائل من الرسائل .

إرسال رسالة مكتوبة عند طريق صوتك والكتابة بدون استخدام اليد

ويمكن إرسال رسالة عند طريق صوتك والكتابة بدون استخدام اليد عن طريق المساعد الصوتى في هواتف آيفون Siri أو المساعد الصوتى في هواتف أندرويد

Assistant Google وذلك عن طريق قول مرحبا أوصلني بواتسآب ثم قول اسم الشخص الذى تريد كتابة شئ له ، ثم تقول الرساله التى تريدها وسيقوم المساعد الصوتى بالسماع وكتابة ما تريد ، ثم سيقوم بارسالها بطريقة الرسالة المكتوبة العادية.

إخفاء العلامات الزرقاء

اذهب للاعدادات ثم اختر Settings ثم اختر الحساب أو Account و اضغط فوق الخصوصية ثم اضغط على