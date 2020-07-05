أول جهاز كمبيوتر أردني نهاية العام الحالي

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وطنا اليوم-عمان:يبدأ الاردن مع نهاية العام الحالي بإنتاج اول جهاز للكمبيوتر و”التابلت” العربي بمواصفات عالمية، من احد المصانع التي تحتضنها مدينة مادبا الصناعية.

ويوفر المصنع الذي أسسته مجموعة طلال ابو غزالة في مرحلته الاولى حوالي 150 فرصة عمل من العمالة الاردنية الماهرة التي يتم تأهيلها وتدريبها على هذه الصناعة الجديدة في المملكة.

وقال رئيس ومؤسس مجموعة طلال ابو غزاله العالمية الدكتور طلال ابو غزاله لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الاربعاء، ان هذا المصنع يعد الاول من نوعه اردنيا وفي المنطقة العربية ومحيطها، وسيكون اضافة نوعية للاقتصاد الاردني. واكد أن اختيار مدينة مادبا الصناعية لتأسيس المصنع جاء استجابة لتوجيهات جلالة الملك في تنمية هذه المنطقة، وبعد عدة اجتماعات مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين وشركة المدن الصناعية الاردنية وهيئة الاستثمار، حيث قدموا جميع التسهيلات التي تتيح للمصنع الانطلاق وتحقيق الغايات التي أنشئ من أجلها.

وسيسهم المصنع المقام على قطعة أرض مساحتها خمسة دونمات في توفير المزيد من فرص العمل وزيادة عجلة الإنتاج في مدينة مادبا الصناعية التي تعتبر من أحدث المدن الصناعية في المملكة.

واشار أبوغزالة الى ان المصنع سينتج من الاردن باسم اردني، وتصميمه وتقنيته وتسويقه وصناعته كلها اردنية، قائلا “الفكرة ان يكون كأي مصنع عالمي ينتج من الاردن تماما كما هي المنتجات الاهم على مستوى دول العالم، وسياستنا هي ان نصنع منتجات بالمواصفات الدولية وان تكون اسعارنا تنافسية، بأحسن نوعية، لان لدينا ميزة كبيرة عن المنافسين، حيث نعتمد بشكل كبير في التسويق على مكاتبنا المنتشرة في مختلف بقاع العالم”.

وأضاف ان المنافسين يقوموا عادة بوضع هامش ربح على هذه الاجهزة يتراوح بين 50 الى 70 بالمئة، وينفقوا ما نسبته 25 بالمئة للتسويق والاعلان، فيما سنوفر هذه النسبة حتى ندعم السعر ونوفره بأسعار تناسب المستهلكين. وقال انه تم استيراد جميع المعدات اللازمة للمصنع الذي سيبدأ بـ 3 خطوط انتاج، مبينا انه سبق لنا التعاون مع عدد من الشركات منذ عام 2010 وانتجنا اجهزة لاب توب بتعاون مشترك معها. وتوقع ابو غزالة ان يكون انتاج المصنع من الكمبيوترات المحمولة والتابلت والموبايل بين أيدي الاردنيين في شهر كانون الاول المقبل، لافتا الى ان منتجات المصنع ستكون بمواصفات دولية واسعار تنافسية تفوق الصناعات الموجودة، مشيرا إلى ان تسويق الاجهزة لن يكون في الاردن والمنطقة فقط وانما على مستوى العالم بالاستفادة من الاتفاقيات التي عقدتها المملكة مع الدول الأخرى. واشار إلى ان “طلال أبوغزالة العالمية” أعلنت أخيرا عن تأسيس شركة طلال أبوغزالة للتقنية التي اعدت خط انتاج في الصين للتدريب على عملية الانتاج الفعلي، وانتجت أجهزة لوحية واجهزة لابتوب بمواصفات عالية، تضاهي مواصفات الأجهزة العالمية، وبأفضل الأسعار، ومثلت هذه المبادرة انطلاقة جديدة للمجموعة التي توسعت من عالم تقديم الخدمات المهنية، إلى عالم إنتاج الأجهزة التقنية الحديثة والأدوات الرقمية لتسويقها على مستوى العالم. كما سبق ووقعت الشركة اتفاقية مع شركة المدن الصناعية الأردنية، لإنشاء مصنع لصناعة وتصميم الأجهزة التقنية في مدينة مادبا الصناعية سيكون الأول من نوعه في المنطقة العربية.

وفيما يتعلق بالطلب العالمي على منتجات الاجهزة الالكترونية، أشار ابوغزالة إلى دراسة عالمية، قدرت حجم سوق الاجهزة الالكترونية و”اللابتوب” بما يزيد عن 101 مليار دولار في عام 2017 ويزيد سنويا بنسبة 4 بالمئة، متوقعة ان يصل حجم السوق الى ما يقارب 109 مليارات دولار في عام 2025 .

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