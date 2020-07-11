الرئيسية | تكنولوجيا عالم آخر.. فيديو مدهش من المريخ بدقة 4k

وطنا اليوم-عمان:قام فريق من الناشطين العاملين في مجال المونتاج بترقية الصور ومشاهد الفيديو الملتقطة من قبل مركبات "ناسا" الفضائية لكوكب المريخ وتحويلها إلى فيديو بدقة "4 كي".

حول الفريق البريطاني "ElderFox" آلاف الصور ومقاطع الفيديو الملتقطة لكوكب المريخ وعالجوها بهدف الحصول على دقة عالية ووضوح كبير وقدموها للمشاهد.

ونجح الفريق بإنشاء فيديو عالي الدقة بصيقة "4 كي" ونشروه على قناتهم في "يوتيوب" وحصل على مليوني مشاهدة في وقت قصير.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد اعتبر الفريق أن هذه المشاهد هي "التجربة الأكثر واقعية للوجود على كوكب المريخ".

وجمع الفريق آلاف الصور ووضعوها في فيديو واحد مدته 10 دقائق، وبدأ الفيديو بعبارة تقول "الصور في هذا الفيديو كلها حقيقية".

واعتبر الفريق أن هذه المشاهد تجعل الإنسان يسترخي ويستمتع برحلة في "عالم آخر على كوكب المريخ".





تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر