وطنا اليوم-عمان:انخفض سهم شركة "تويتر"، مساء الأربعاء، بنحو حاد، بعد هجوم تاريخي لهكرز، فيما أكدت وسائل إعلام حصول المخترقين على مبلغ طائل من المال جراء فعلتهم.

وأكدت وسائل إعلام تراجع سهم "تويتر"، بحلول الساعة الـ10:44 بتوقيت غرينتش، بنسبة 3.3 في المئة.

وانخفضت بذلك القيمة السوقية لشركة "تويتر" بنحو مليار دولار خلال ساعة من التداولات.

وكانت مجموعة هكرز اخترقت بشكل متزامن حسابات في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي لبيل غيتس، وإيلون ماسك، وباراك أوباما، وجيف بيزوس، ومايكل بلومبيرغ، ومغني الراب كاني ويست، بالإضافة إلى حسابات شركات مثل "أبل".

الهكرز حصولوا على مبالغ طائلة

وتشير بيانات المنصة الإلكترونية لعملة "بيتكوين" المشفرة، إلى أن الهكرز تمكنوا من الحصول على ما لا يقل عن 112 ألف دولار.

وبحسب البيانات المتوفرة، فقد جرت خلال عملية الاختراق 321 عملية تحويل "بيتكوين" حتى الساعة الواحدة صباحا من يوم الخميس 16 تموز/ يوليو بتوقيت موسكو، إلى الحساب المذكور في التغريدات التي نشرها المحتالون في الحسابات المخترقة.

وبلغ حجم التحويلات 12.3 "بيتكوين"، ما يعادل نحو 112 ألف دولار.

وتشير البيانات إلى أن التحويلات إلى حساب المحتالين لا تزال مستمرة.

تجدر الإشارة إلى أن سعر "البيتكوين" الواحد تبلغ حاليا نحو 9.2 ألف دولار.

وكان الهكرز نشروا في الحسابات المخترقة تغريدات دعت المستخدمين لتحويل مبالغ بعملة "البيتكون" إلى حساب خاص، ووعدوا بإعادة "البيتكوين" مضاعفة إلى من يقوم بالتحويل.

تفاصيل الاختراق

وكشفت شركة "تويتر" تفاصيل الاختراق الذي تعرضت له، مؤكدة أن المتسللين شنوا هجوما منسقا، استهدفوا من خلاله موظفين لديهم حق الوصول إلى داخل المنظومة وأدواتها.

وأفادت بأن القراصنة المجهولين نفذوا الأربعاء اختراقا منسقا لحسابات تسمى خدمة المدونات الصغيرة، باستخدام إمكانية وصول عدد من موظفي هذه الشركة الأمريكية إلى أنظمتها الداخلية.

وقالت خدمة الدعم في الشركة: "سجلنا هجوما منسقا من أفراد اختاروا بعض موظفينا ممن لديهم إمكانية الوصول إلى الأنظمة والأدوات الداخلية أهدافا لهم"، مشيرة إلى أن المتسللين استخدموا إمكانية الوصول تلك من أجل السيطرة على حسابات الأفراد والشركات المعروفة ونشر الرسائل نيابة عن أصحابها.

وأكدت أنها قامت على الفور بحجب هذه الحسابات، وألغت التغريدات التي أرسلها القراصنة، وقامت أيضا على سبيل الحيطة بتقييد وظائف العديد من الحسابات الأخرى من أجل فهم أفضل لما يجري، وهي تعمل على كشف ماذا يمكن أن يطال المهاجمون أيضا.

وأعلنت "تويتر" عن فتح تحقيق في عملية الاختراق، وأوقفت نشر التغريدات وتغيير كلمات الدخول مؤقتا للحسابات المؤكدة.