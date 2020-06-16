فيسبوك تفعل خدمة غرف الفيديو في الاردن

وطنا اليوم-عمان:فعلت شركة فيسبوك ميزة الغرف في الأردن ، والتي تسمح للأشخاص محادثات فيديو جماعية يمكن أن يشارك فيها ما يصل إلى 50 شخصاً في نفس الوقت.

وكانت فيسبوك قد أضافت مجموعة من ميزات مكالمات الفيديو الجديدة إلى كل من واتساب ومسنجر وتطبيقه الرئيسي، بعد زيادة الطلب على مكالمات الفيديو الاجتماعية.

واطلقت الشركة الميزة في عدة بلدان في وقت سابق ، وبدأت بإطلاقها تدريجيا في دول أخرى ، وعلى مدار عدة أسابيع ليصبح قريبا التحديث متاحا فغي جميع دول العالم.

وشهدت خدمات مكالمات الفيديو ارتفاعاً حاداً في الاستخدام خلال جائحة فيروس كورونا. وقالت فيسبوك إن مكالمات الفيديو على مسنجر تضاعفت منذ العام الماضي، في المناطق الأكثر تأثراً بفيروس كورونا.

وشهد التطبيق المنافس "زووم" تزايداً في عدد المستخدمين بشكل يومي.

وقدمت بعض التطبيقات مثل "مايكروسوفت تيمز"، ميزات من الدرجة الأولى بشكل مجاني أثناء الجائحة.

وتم الإعلان عن ميزة غرف مسنجر الجديدة في فيسبوك، من خلال مدوّنة كتبها الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ، وهي خطوة عادةً ما يستخدمها لإطلاق أكبر المنتجات.

وتتيح غرف مسنجر للأشخاص الدخول والخروج من محادثات الفيديو الجماعية أثناء فتح "الغرفة".

ويمكن إنشاء الغرف عبر فيسبوك أو مسنجر، وقالت الشركة إنها تخطط لإضافة الميزة "قريباً" إلى كل من إنستغرام وواتساب وأجهزة الفيديو الخاصة بها.

وسيتمكن الأشخاص الذين ينشئون غرفة مسنجر من الاحتفاظ بغرفتهم وحظر المشاركين غير المرغوب فيهم وإرسال دعوات إلى أشخاص ليس لديهم حسابات على فيسبوك.

وسيتمكن المشاركون من استخدام فلترات الواقع المعزز وتغيير خلفياتهم أثناء اجراء الاتصال.

وسيتم وضع الغرف التي يمكن اكتشافها علناً في الجزء العلوي من موجز أخبار فيسبوك.