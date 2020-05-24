 وطنا نيوز -صدمة بسبب فرص نجاح لقاح أوكسفورد ضد كورونا
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صدمة بسبب فرص نجاح لقاح أوكسفورد ضد كورونا
التاريخ : 24-05-2020 10:18:57 المشاهدات: 869

وطنا اليوم-عمان:قال الرئيس المشارك لإنتاج جامعة أوكسفورد لقاحا مضادا لمرض كوفيد-19 إن فرصة نجاح هذه التجربة لا تتجاوز 50 بالمئة لأن فيروس كورونا يتلاشى على ما يبدو بسرعة في بريطانيا.

وأوضح أدريان هيل مدير معهد جينر بجامعة أوكسفورد، الذي تعاون مع شركة "أسترازينيكا" لصناعة الأدوية لتطوير اللقاح، أن من المتوقع ألا تسفر تجربة مقبلة تضم 10 آلاف متطوع عن نتيجة بسبب تراجع انتقال كوفيد-19 في المجتمع.

وقال هيل لصحيفة "تليغراف" البريطانية: "إنه سباق ضد اختفاء الفيروس وسباق مع الزمن. في هذه اللحظة هناك فرصة بنسبة 50 بالمئة ألا نحقق نتيجة على الإطلاق".

ويعد هذا اللقاح التجريبي ضمن اللقاحات التي تتصدر السباق العالمي لتوفير حماية ضد فيروس كورونا المستجد.

وكان فريق هيل قد بدأ المراحل الأولى من التجارب البشرية للقاح في أبريل.


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