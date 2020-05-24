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صدمة بسبب فرص نجاح لقاح أوكسفورد ضد كورونا
وطنا اليوم-عمان:قال الرئيس المشارك لإنتاج جامعة أوكسفورد لقاحا مضادا لمرض كوفيد-19 إن فرصة نجاح هذه التجربة لا تتجاوز 50 بالمئة لأن فيروس كورونا يتلاشى على ما يبدو بسرعة في بريطانيا.
وقال هيل لصحيفة "تليغراف" البريطانية: "إنه سباق ضد اختفاء الفيروس وسباق مع الزمن. في هذه اللحظة هناك فرصة بنسبة 50 بالمئة ألا نحقق نتيجة على الإطلاق".
ويعد هذا اللقاح التجريبي ضمن اللقاحات التي تتصدر السباق العالمي لتوفير حماية ضد فيروس كورونا المستجد.
وكان فريق هيل قد بدأ المراحل الأولى من التجارب البشرية للقاح في أبريل.
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