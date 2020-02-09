الرئيسية | تكنولوجيا كارثة تلوح في الأفق .. فترة حضانة كورونا قد تستمر 24 يوماَ

وطنا اليوم-عمان:أظهرت دراسة صينية حديثة أن فترة حضانة فيروس كورونا الجديدة قد تستمر إلى 24 يوما، بخلاف الشائع سابقا بأنها لا تزيد عن 14 يوما.

أجرى الدراسة فريق بحث طبي برئاسة العالم الصيني، كونغ نانشان، وشملت فحص السجلات الطبية لـ1099 مصابا بالفيروس، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأوضحت الدراسة أن 13 بالمائة من المصابين كانوا على تماس بالحيوانات البرية، بينما الثلثان منهم كانوا في مدينة ووهان وسط الصين؛ حيث ظهر الفيروس للمرة الأولي في كانون الأول/ ديسمبر 2019.

ووجدت أن فترة حضانة الفيروس قد تستمر 24 يوما، وليس 14 يوما كما هو شائع.

وحتى نهاية الأحد، ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد في الصين إلى 909، والمصابين إلى 40 ألفا و171 شخصا، حسب لجنة الصحة الوطنية الصينية (حكومية).

وأعلنت أستراليا، عزمها على إجلاء مواطنيها من منطقة ووهان الصينية، المصدر الرئيسي لفايروس كورونا الجديد، والحجر عليهم صحيا في جزيرة "كريسماس"، البعيدة عن البر الرئيسي للبلاد.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون إن المواطنين "الأكثر ضعفا"، مثل الأطفال وكبار السن، وكذلك الأشخاص الذين قاموا بزيارات قصيرة لمدينة ووهان الصينية ومحافظة هوبي، ستمنح لهم الأولوية في إطار جهود الإجلاء.

ونشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا لمراسلتها ليلي كو، تقول فيه إن مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، حذر من أنه بالرغم من قلة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا خارج الصين إلا أن ذلك قد يتغير.

وينقل التقرير، عن المنظمة، قولها إن حالات الإصابة بالفيروس بين الأشخاص الذين لم يسافروا أبدا إلى الصين قد تكون مجرد "قمة جبل الجليد".

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