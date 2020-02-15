الرئيسية | تكنولوجيا مواطنون يشكون النفاذ السريع لحزم الانترنت

وطنا اليوم-عمان:شكا مشتركو انترنت من سرعة نفاذ حزم الانترنت خلال فترة قصيرة من شحن رصيد هواتفهم، معبرين عن استغرابهم من الآلية التي يتم بها احتساب كمية الحزم فيها من قبل شركات الاتصالات مقابل ما يدفعونه من أثمان لهذه الحزم.

وأكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور المهندس غازي الجبور في تصريح استعداد الهيئة لإنذار الشركات في حال ثبتت مخالفتها، حيث أن الواجب القانوني للهيئة حماية المواطنين من أي تغول أو مساس بحقوق المشتركين من خلال الإجراءات القانونية المتبعة الناظمة لعمل الهيئة.

وبين أن الشكاوى التي ترد للهيئة يتم التعامل معها بكل اهتمام وجدية والتحقق من مدى صحتها واتخاذ الاجراء القانوني بحق الجهة المخالفة.

وأوضح أن لدى الهيئة نظام تتبع للشكاوى الواردة يتضمن طلب تفاصيل عن المشتكي للتأكد من الشكوى الواردة من خلال مراجعة بياناته مع الشركة المعنية بالموضوع للوقوف على تفاصيل الشكوى،مشيرا إلى أنه في حال كانت الشكوى فردية فإنه يجري التعامل معها وفق إجراءات خاصة.

وقال الجبور ان الهيئة قد توجه إنذارا إلى الشركة المعنية في حال تكرار المخالفة.

وأضاف «إذا وصلت الشكاوى إلى مستويات اكبر قد تلجأ الهيئة إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية بحق الشركة المخالفة».

وأوضح الجبور أن غالبية من الشكاوى الواردة للهيئة غير صحيحة، لافتا الى ان العديد من المشتركين يجهلون آن هنالك تطبيقات على هواتفهم تستهلك كميات كبيرة من حزم الانترنت وخاصة تلك تطبيقات التواصل وما يخص تبادل الصور والفيديوهات الأمر الذي يؤدى إلى نفاد حزمهم من الانترنت بشكل سريع دون معرفتهم بتفصيل سرعة انتهائها.

ودعا المشتركين الذين لديهم أي شكوى إلى الاتصال على الرقم المجاني » 117000» والإبلاغ عنها وتمكين الهيئة من إجراءات متابعة الشكوى والتحقق منها.

وكان عدد من المشتركين اشتكوا من سرعة نفاد رصيدهم من حزم الانترنت وخاصة تلك الحزم التي تطرح من خلال العروض التي تقدمها بعض شركات الاتصال.

وتساءلوا عن آلية وطرق الرقابة على عروض شركات الاتصالات ومدى مصداقيتها وحقيقة هذه العروض وخاصة تلك التي تخص الانترنت. يذكر أن شركات الاتصال المزود الرئيسي للاتصالات في السوق الأردني ثلاث شركات هي ( أمنية , وزين , أورنج ) إضافة لوجود عدد من الشركات المتخصصة في خدمة الاتصال والانترنت.

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