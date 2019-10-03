هل يحجب الأردن تطبيق تيك توك حفاظا على الأمن المجتمعي

وطنا اليوم-عمان:كشفت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن عن متابعتها الحثيثة للملاحظات الواردة من مختلف قطاعات المجتمع الأردني حول ما يشاع من مخاطر وآثار السلبية نتيجة استخدام فئات الاطفال والمراهقين تطبيق، "تيك توك" (TikTok)،تحديدا بالإضافة الى استخدام التطبيقات الاخرى مثل سناب شات واللاسو .

وقال مدير مديرية شؤون المستفيدين في هئية تنظيم قطاع الاتصالات محمد واثق "إن الهيئة أجرت دراسات عدة على التطبيق بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالمحتوى الذي يقدمه التطبيق وذلك بعد أن لقي تطبيق (TikTok) إقبالا هائلا من قبل فئة الأطفال والمراهقين في الأردن ومختلف دول العالم، وذلك لضمان سلامة الأمن المجتمعي "

وأضاف " أن الهيئة وبناء على التقارير الواردة إليها من مختلف الجهات المعنية بالمحتوى الرقمي ستقوم باتخاذ القرارات والاجراءات المناسبة للتعامل مع التطبيق قبل اتخاذ اي قرار يتعلق بحجبه كليا الأردن على غرار حجب لعبة الببجي حفاظا على سلامة المواطنين وأبنائهم" ، مشيرا إلى ان دراسات اطلعت عليها الهيئة تفيد بان تطبيق" تيك توك " يشكل اختراقا لامن المستخدمين.

وأكد أن الهئية ستطلق خلال الأيام المقبلة حملة توعوية واسعة بالتعاون مع مختلف الجهات من اجل تحذير المواطنين من مخاطر هذه التطبيقات وضرورة مراقبة ابنائهم أثناء استخدامهم لهواتف والاجهزة الذكية حرصا على سلامتهم .

وقال واثق إن تطبيق " تيك توك" شكل خطورة مباشرة على فئة الاطفال والمراهقين كونهم هم الفئة التي تم استهدافها من قبل القائمين على التطبيق من خلال ادخال الموسيقى وغيرها من مؤثرات الرقص ما ساهم في اقبال الأطفال والمراهقين على استخدامه ، مؤكدا ان التطبيق اطلق مؤخرا تحديثا جديدا قد يؤدي إلى زيادة مخاطرة على فئة الاطفال والمراهقين وهو ما تاخذه الهئية الىن علىمحمل الجد للتعامل مع التطبيق ودراسة تداعياته وآثاره على المجتمع "

وأشارت الهيئة إلى أنها وفي حال استمرار ورود الشكاوى والملاحظات حول مخاطر هذه التطبيقات وخاصة تطبيق التيك توك ستقوم بالتنسيق مع الجهات المعنيةو للعمل على اتخاذ. القرار المناسب فيما يتعلق بامكانية حظر التطبيق ان لزم داخل الأردن حفاظا على امن وسلامة المجتمع وابنائه.