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هل يحجب الأردن تطبيق تيك توك حفاظا على الأمن المجتمعي
وطنا اليوم-عمان:كشفت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن عن متابعتها الحثيثة للملاحظات الواردة من مختلف قطاعات المجتمع الأردني حول ما يشاع من مخاطر وآثار السلبية نتيجة استخدام فئات الاطفال والمراهقين تطبيق، "تيك توك" (TikTok)،تحديدا بالإضافة الى استخدام التطبيقات الاخرى مثل سناب شات واللاسو .
وأكد أن الهئية ستطلق خلال الأيام المقبلة حملة توعوية واسعة بالتعاون مع مختلف الجهات من اجل تحذير المواطنين من مخاطر هذه التطبيقات وضرورة مراقبة ابنائهم أثناء استخدامهم لهواتف والاجهزة الذكية حرصا على سلامتهم .
وأشارت الهيئة إلى أنها وفي حال استمرار ورود الشكاوى والملاحظات حول مخاطر هذه التطبيقات وخاصة تطبيق التيك توك ستقوم بالتنسيق مع الجهات المعنيةو للعمل على اتخاذ. القرار المناسب فيما يتعلق بامكانية حظر التطبيق ان لزم داخل الأردن حفاظا على امن وسلامة المجتمع وابنائه.
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