 وطنا نيوز -بطارية الليثيوم تمنح مخترعيها الثلاثة جائزة نوبل للكيمياء
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بطارية الليثيوم تمنح مخترعيها الثلاثة جائزة نوبل للكيمياء
التاريخ : 09-10-2019 02:31:50 المشاهدات: 743

وطنا اليوم-عمان:منحت جائزة نوبل للكيمياء 2019 إلى الأميركي جون غوديناف والبريطاني ستانلي ويتينغهام والياباني أكيرا يوشينو لاختراعهم بطارية الليثيوم التي باتت مستخدمة في الكثير من تكنولوجيا الحياة اليومية.

وأوضحت الاكاديمية الملكية السويدية المانحة لجوائز العلوم “هذا النوع من البطاريات الخفيفة الوزن والقابلة للشحن والقوية مستخدم الآن أينما كان في الهواتف والحواسيب والسيارات الكهربائية.

ويمكنها أيضا أن تخزن كميات كبيرة من الطاقة الشمسية والريحية فاسحة في المجال أمام مجتمع متحرر من مصادر الطاقة الأحفورية”.(أ ف ب)


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