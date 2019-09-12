الرئيسية | تكنولوجيا تويتر يحذف 4258 حسابا مزيفا تعمل من الامارات والسعودية وتغرد بقضايا اقليمية

وطنا اليوم ـ تكنولوجيا علق موقع التواصل الاجتماعي تويتر حساب مستشار الديوان الملكي السعودي السابق، سعود القحطاني، المشتبه في ضلوعه في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بالإضافة إلى حذف شبكة تضم حسابات أخرى في كل من الإمارات ومصر، بلغ عددها 267 حسابا.



وعلق موقع تويتر ستة حسابات أخرى مرتبطة بمؤسسات إعلامية سعودية كانت تقدم نفسها على أنها مؤسسات صحفية مستقلة، لكنها كانت تنخرط في أنشطة "منسقة" تروج للنظام السعودي.



كما علق موقع تويتر مجموعة تضم 4,258 حسابا، تعمل من الإمارات بأسماء شخصية مزيفة، وتغرد عن قضايا إقليمية وتستهدف تحديدا قطر واليمن.



ورفض موقع تويتر إبداء سبب محدد أو تعيين وقت محدد لتعليق حساب القحطاني، لكن إدارة الموقع اكتفت بالقول إنه "تلاعب بسياسات المنصة".



وقالت تويتر إن هذه الحسابات كانت تديرها شركة خاصة تدعى "دوت ديف" DotDev التي تتخذ من دبي مقرا لها، كما تمتلك فرعا لها في مصر.



وكان القحطاني، الذي يوصف بأنه كاتم أسرار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يدير المركز الإعلامي للديوان الملكي، فضلا عن كتائب إلكترونية مهمتها حماية صورة المملكة، ومهاجمة خصومها على الإنترنت.



ولم يغرد القحطاني منذ يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول، بعد وقت قصير من إقالته، لكن وكالة رويترز للأنباء نقلت عن مصادر سعودية في يناير/كانون الثاني قولها إنه لا يزال يتمتع بنفوذ كبير خلف الكواليس.

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