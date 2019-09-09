صدمة للأطباء.. فتاة يتحول دمها للّون الأزرق

وطنا اليوم-عمان:أثارت فتاة أمريكية صدمة للأطباء في نيويورك عقب تحول دمها إلى اللون الأزرق كرد فعل تحسسي من كريم مسكن لألم أسنانها ، استخدمت عبوة كاملة من كريم مسكن قبل خلودها للنوم، لتستيقظ في صباح اليوم التالي تعاني من ضعف وضيق تنفس، وسرعان ما توجهت للمستشفى لإجراء فحوصات، وفق ما ذكرت ديلي ميل.

وأوضح الأطباء أن الشابة عانت من رد فعل تحسسي نتيجة استخدامها كريمًا غنيًا بمادة تدعى "بنزوكايين"، والذي تسبب في إصابتها بحالة تُعرف باسم “ ميتهيموغلوبينية الدم“، والتي يحدث فيها تغير في شكل الحديد بالدم وعدم اتحاده بالأكسجين ونقله عبر الجسم.

بالإضافة إلى ذلك، أُصيبت الشابة بنقص حاد في أكسجين الدم، وهي حالة تُعرف باسم hypoxemia، وكشفت الاختبارات أن مستويات الأكسجين في الدم لديها بلغت 67% فقط، في حين تبلغ النسبة في الحالات الطبيعية بين 95 و100%.

وعلى الرغم من خطورة حالة الشابة، إلا أن الأطباء عالجوها بدواء يُعرف باسم ”الميثيلين الأزرق“، والذي يساعد على ضخ الأكسجين في الدم وعبر جميع أنحاء الجسم، وسرعان ما تحسنت حالتها.