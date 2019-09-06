الاردن يستعد لإدخال خدمات الجيل الخامس 5G

وطنا اليوم-عمان: أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور المهندس غازي الجبور انه وفي خطوة ريادية تهدف الى جعل الاردن سباقاً في ادخال الخدمات المتطورة الى السوق الاردني، قامت الهيئة بمخاطبة شركات الاتصالات المتنقلة (زين، اورانج، أمنيه) في المملكة وذلك لاتاحة المجال حالياً لاجراء التجارب الفنية لتشغيل شبكات الجيل الخامس (5 G) للاتصالات المتنقلة باستخدام الحزم الترددية (3640-3700) م.هـــ و (3740-3800) م.هـــ والمتوفره لدى الهيئة لهذا الغرض. مبدياً استعداد وجاهزية الهيئة لتقديم الدعم اللازم لتنفيذ التجارب الفنية من قبل الشركات الراغبه.

واكد الدكتور الجبور أن مخاطبة الشركات المعنية يأتي انسجاماً وتنفيذاً للتوجهات الملكية في خلق بيئة استثمارية قادرة على تقديم الخدمات وتعزيز منظومة الشراكه الحقيقية مع القطاع الخاص، مبيناً حرص الهيئة على ايجاد وتجهيز المتطلبات والبيئة المناسبة والتحضير التنظيمي لاستيعاب خدمات الجيل الخامس قي السوق المحلية بالتنسيق مع الشركات لادخال هذه الخدمات في المستقبل القريب، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار فيها واتاحتها للمستفيدين بجودة وكلفة مقبولة.

وأضاف الدكتور الجبور أن الجيل الخامس يتميز بالسرعات العالية لنقل البيانات الضخمه واندماجها مع التكنولوجيا المتقدمة القائمة على تقنيات حديثة، مما يؤهلها لان تكون منصة اقتصادية تدعم التحول الى الاقتصاد الرقمي ومفاهيم الثورة الصناعية الرابعه، مضيفاً أن شبكات الجيل الخامس لن تكون شبكات ومنصات اتصالات تقليدية تدعم خدمات الاتصالات فقط، بل ستكون منصات اقتصادية تتيح تقديم خدمات وتطبيقات في قطاعات الصحة والتعليم والنقل والمياه والصناعة والمدن الذكية وغيرها، الأمر الذي سيعود بالمنفعه على المستفيد وتحسين الخدمات من جهة وعلى تعزيز النمو الاقتصادي من جهة أخرى.