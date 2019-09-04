رئيس مخترعي الأردن يرد على ابو غزالة : نحن محاربون ومهمشون

وطنا اليوم-عمان: رد مخترع اردني على تصريحات المؤسس والرئيس لمجموعة طلال أبو غزالة الدولية "طلال أبو غزالة" والتي قال فيها إن المدارس والجامعات تخرج باحثين وعاطلين عن العمل، ونحن بحاجة إلى أن يكون خريجو المدارس الثانوية والجامعات مخترعين.

وقال رئيس لجمعية المخترعين الأردنيين فايزعبود ضمرة قال في منشور له على فيسبوك : عن جدوى الاختراعات حتى الحاصلة على براءة وجدوى تخريج المخترعين ادا كان الاهمال والتطنيش مصيرهم في بلد يعج بالفساد بحسب وصفه.

وتابع موجها سؤاله لابو غزالة : ما هو الحل بنظر عطوفتكم وهل من رعاية للمخترع ولماذا لايتزاوج رأس المال الوطني مع العقول المبدعة.

وبين ضمرة ان الاختراع لايدرس وهو موهبة امن الله عز وجل يمنحها لمن يريد من عباده ومثال ذلك اديسون الذي رفضت المدرسة قبوله بحجة انه غبي، والعالم فرادي الذي لم يدخل المدرسة ليتعلم وشغلته امه في مطبعة لتجليد الكتب ومن شغفه للعلم كان يقرأ كتب العلماء ويجهز عقله للابداع الى ان اصبح عالماً في الكهرباء والمحركات وايضاً نيوتن وتسلا وغيرهم.

واضاف ضمرة : كم كنت اتمنى (في اشارة الى ابو غزالة) ان تطالب بتعميم ثقافة الاختراع وتوفر حاضنات للمخترعين تتبنى ابداعاتهم ونتاج عقولهم وانت أقرب الناس اليهم وأقدرهم ماليا واجتماعياً.

وكرئيس لجمعية المخترعين الأردنيين اخبرك واعلمك بأننا نمتلك من العقول المبدعة اصحاب اختراعات على مستوى عالمي لكننا محاربون ومهمشون في وطننا فنحن كالنبتة البرية التي ترعى نفسها بنفسها .

واردف ضمرة : لدي بنك من الاختراعات والمشاريع الذكية ما يكفي للنهوض باقتصاد الوطن وتقليل كمية استهلاك الوقود في مواقع احتراقه الثابته والمتحركة وخفض كلف الانتاج ورفد خزينة الدولة بعوائد مالية نتيجة لتجارة الكربون المخفض في اسواقه وبورصات بيعه في دول العالم عملاً بمخرجات قمم الأرض وبرامج الأمم المتحدة لخفض انبعاث الكربون، اختراعاتي ستنتج مشاريع تنموية في الصناعة والزراعة والسياحة والنقل وغيرها ستوفر فرص عمل تطوق جيوب الفقر والبطالة عرضتها على ثلاث وزارت وعلى الديوان الملكي العامر لم يصلني منها اي رد أو اهتمام ودار حولها حوار طرشان ليس إلا.

وتابع : أثمرت جهودي وأبحاثي العملية طيلة 19 عام عن اكتشاف مصدر لطاقة نظيفة رخيصة ومستدامة وصديقة للبيئة توفر حلول مستدامة لتحديات المناخ وتدني جودة الهواءوالطاقة . تعتبر بمثابة حقل نفط أخضر مستدام ، وقد حصلت من خلال الطاقة المغناطيسية على خمسة أشكال من الطاقة وهي :

1- الحرارة

2- الماء الساخن

3- البخار المحمص لتوليد الكهرباء

4- البخار المشبع لتحلية المياه

5- الهواء المحمص لتوليد الكهرباء

وقد تمكنت من استغلال هذه الطاقات وأعدت من خلالها بنك من الاختراعات والمشاريع والحلول الذكية آلياتها نظيفة تؤدي لخفض الكربون يزيد عددها عن 60 اختراع ومشروع جميعها تعمل بالطاقة المغناطيسية بدون استعمال أي وقود وبكلف تقل عن الكلف التشغيلية بالطاقات التقليدية الأخرى بنسب تتراوح مابين 50- 75%.