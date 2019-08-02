هل تستجيب إدارة الفيسبوك لتوجه حكومة الرزاز ؟

وطنا اليوم-عمان:في الوقت الذي كشف فيه وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة عن توجه الحكومة إلى فرض ضرائب على إعلانات الفيسبوك والجوجل ، مبيناً السبب في ذلك ان عدد كبير من شركات الإعلانات التي تشغل أيدي عاملة أردنية أغلقت بسبب هذه الشركات .

توجه حكومة الرزاز بالسير بهذا التوجه شبيه بالتجربة المصرية ، حيث أصدرت وزارة المالية المصرية الأسبوع الماضي بيانا أكدت فيه إن وزير المالية اجتمع مع ممثلي شركة فيسبوك في ضوء استجابة الشركة لدعوة الوزارة لاستعراض أفضل التطبيقات الضريبية المرتبطة بالخدمات المقدمة عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية، وآليات تنفيذها في مصر بشكل توافقي لما لدى شركة فيسبوك من خبرات مختلفة وتجارب ناجحة مع دول أخرى في هذا المجال.