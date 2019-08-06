فيسبوك يحذف عبارته الشهيرة

وطنا اليوم-عمان:بات أي تغيير يجريه عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يثير الأسئلة والحيرة، بين المستخدمين، والشركات وربما الدول.

وفي احدث تغييرات أجراها الشهر الحالي هي حذف عبارة "المجانية"، وكانت العبارة الشهيرة تقول "إنه مجاني وسيبقى كذلك دائما" بشكل مفاجئ .

وأدرج أكبر موقع للتواصل الاجتماعي في العالم، عبارة جديدة ومقتضبة وهي "إنه سريع وسهل"، وجرى هذا التغيير في وقت سابق من الشهر الجاري.







