مؤسس هواوي: لن أقدم تنازلات لترمب ولو كان الثمن ابنتي

وطنا اليوم-عمان:توقع مؤسس هواوي، عملاق التكنولوجيا الصيني، عدم إلغاء القيود الأمريكية الخاصة بالتصدير بسبب الأجواء السياسية في واشنطن، إلا انه أعرب عن ثقته في أن الشركة ستزدهر لأنها تطور تقنياتها بنفسها.

وصرح رين تشينغ، الثلاثاء، بأنه لا يرغب في إلغاء العقوبات الأمريكية إذا كان ذلك يتطلب تنازلات صينية في حرب التعريفة الجمركية، حتى إذا كان ذلك يعني مواجهة ابنته لصراع قانوني أطول امدا.

وابنة مؤسس هوواي قيد الإقامة الجبرية في كندا في تهم جنائية وجهتها لها محكمة أمريكية.

ومددت واشنطن، الاثنين، مهلة تسمح لشركة هواوي تكنولوجيز الصينية بشراء مكونات من شركات أميركية لمدة 90 يوما.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قد صرح أنه لا يرغب بإجراء أي أعمال تجارية مع شركة هواوي الصينية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.