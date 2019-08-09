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خمس خطوات للحفاظ على خصوصيتك في إنستغرام
وطنا اليوم ـ تكنولوجيا
نصحت بوابة حماية المستهلك الألمانية "موبايل زيشر.دي" بالتحقق من خمسة إعدادات في تطبيق إنستغرام عند إنشاء حساب جديد، من أجل الحفاظ على الخصوصية وحماية البيانات، نظرا لأن الحسابات الجديدة في تطبيق الصور تكون عامة بدرجة كبيرة.
1- من يمكنه الاطلاع على الحساب
وعند تفعيل هذا الخيار، لن يتمكن من الاطلاع على ما تنشره في التطبيق إلا أصدقاؤك عليه.
2- حالة النشاط
وعليك أن تدرك أنك بتعطيلها لن تتمكن أيضا من رؤية أوقات نشاط أصدقائك على التطبيق.
3- التعليقات
كما يمكنك في هذه القائمة أن تفعل المرشحات (Filters) لحجب التعليقات المسيئة (Hide Offensive Comments)، فإنه عند تفعيل هذه الخيار سيحجب إنستغرام التعليقات المسيئة بشكل آلي.
وإذا فعّلت خيار المرشح اليدوي (Manual Filter) فسيمكنك من إضافة كلمات بعينها، بحيث يتم حجب التعليق الذي يتضمّن أيا منها.
4- العلامات
ويمكن تعطيل هذه الخاصية من خلال الإعدادات، ثم الخصوصية، ثم العلامات (Tags)، ثم إلغاء خيار الإضافة التلقائية (Add Automatically).
وإذا أردت إلغاء العلامات التي أشارت إليك قبل تعطيل هذه الخاصية، فيمكنك ذلك من خلال خيار إخفاء الصور أو الفيديوهات التي أشير إليك فيها (Hide Photos and Videos Of You).
5- جهات الاتصال
وبإمكانك تعطيل هذه الوظيفة من خلال الإعدادات، ثم الحساب (Account)، ثم مزامنة جهات الاتصال (Contacts Syncing)، وإلغاء خيار المزامنة.
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