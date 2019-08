الرئيسية | تكنولوجيا خمس خطوات للحفاظ على خصوصيتك في إنستغرام

وطنا اليوم ـ تكنولوجيا نصحت بوابة حماية المستهلك الألمانية "موبايل زيشر.دي" بالتحقق من خمسة إعدادات في تطبيق إنستغرام عند إنشاء حساب جديد، من أجل الحفاظ على الخصوصية وحماية البيانات، نظرا لأن الحسابات الجديدة في تطبيق الصور تكون عامة بدرجة كبيرة. 1- من يمكنه الاطلاع على الحساب

يتيح إنستغرام أن تكون صورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك "عامة" يراها الجميع، أو "خاصة" لا يمكن أن يطلع عليها إلا أصدقاؤك على التطبيق، ويمكن تفعيل الخيار الثاني من خلال قائمة الإعدادات (settings) ثم الخصوصية (Privacy) ثم خصوصية الحساب (Account Privacy)، ومن هناك تفعيل خيار "حساب خاص" (Private Account). وعند تفعيل هذا الخيار، لن يتمكن من الاطلاع على ما تنشره في التطبيق إلا أصدقاؤك عليه. 2- حالة النشاط

يُظهر إنستغرام بشكل افتراضي لمن يتابعك أوقات نشاطك على التطبيق، ومتى تكون فعالا عليه؛ ولتعطيل هذه الخاصية عليك أن تتوجه إلى الإعدادات، ثم الخصوصية، ثم حالة النشاط (Activity Status)، ثم تعطل الخيار إظهار حالة النشاط (Show Activity Status). وعليك أن تدرك أنك بتعطيلها لن تتمكن أيضا من رؤية أوقات نشاط أصدقائك على التطبيق. 3- التعليقات

قد تكون التعليقات مصدر إزعاج كبير في كثير من وسائل التواصل الاجتماعي، ويمكنك التحكم بها في إنستغرام من خلال الإعدادات، ثم الخصوصية، ثم التعليقات (Comments)، وهنا يمكنك حظر أشخاص بأعينهم من التعليق في حسابك، من خلال "حظر التعليقات من" (Block Comments From) ثم البحث عن اسم مَن تريد حظره. كما يمكنك في هذه القائمة أن تفعل المرشحات (Filters) لحجب التعليقات المسيئة (Hide Offensive Comments)، فإنه عند تفعيل هذه الخيار سيحجب إنستغرام التعليقات المسيئة بشكل آلي. وإذا فعّلت خيار المرشح اليدوي (Manual Filter) فسيمكنك من إضافة كلمات بعينها، بحيث يتم حجب التعليق الذي يتضمّن أيا منها. 4- العلامات

من الخصائص المتاحة في إنستغرام، إمكانية وضع علامة أو "سمة" (Tag) للأشخاص على الصور، وهذا يجعل الصورة تظهر في حساباتهم وتكون ظاهرة للجميع، وهو ما يكون مصدر إزعاج أو حرج في بعض الأحيان. ويمكن تعطيل هذه الخاصية من خلال الإعدادات، ثم الخصوصية، ثم العلامات (Tags)، ثم إلغاء خيار الإضافة التلقائية (Add Automatically). وإذا أردت إلغاء العلامات التي أشارت إليك قبل تعطيل هذه الخاصية، فيمكنك ذلك من خلال خيار إخفاء الصور أو الفيديوهات التي أشير إليك فيها (Hide Photos and Videos Of You). 5- جهات الاتصال

حين يطلب إنستغرام الوصول إلى جهات الاتصال المخزنة في هاتفك الذكي، فإنه لا يكتفي بقراءتها من أجل ربطك بأصدقائك ومعارفك، بل تقوم شبكة التواصل الاجتماعي هذه أيضا باستغلالها لأغراض دعائية وإعلانية. وبإمكانك تعطيل هذه الوظيفة من خلال الإعدادات، ثم الحساب (Account)، ثم مزامنة جهات الاتصال (Contacts Syncing)، وإلغاء خيار المزامنة.

