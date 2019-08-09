 وطنا نيوز -شاهد.. بسبب السائق الآلي سيارة تسلا تنفجر متسببة بإصابات
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شاهد.. بسبب السائق الآلي سيارة تسلا تنفجر متسببة بإصابات
التاريخ : 14-08-2019 08:40:53 المشاهدات: 2099

 

وطنا اليوم ـ تكنولوجيا

تعرض أب وطفلان لإصابات خطيرة بعد أن تحطمت سيارتهم من نوع "تسلا أس" بعد اصطدامها بشاحنة جر على طريق سريع واشتعلت فيها النيران، بسبب عطل في نظام القيادة الآلية بحسب التقارير الأولية.

والتقطت لحظة الانفجار وسجلت على شريط فيديو من قبل السائقين القادمين، حيث اشتعلت لحظة قبل أن تنفجر السيارة المحترقة مسببة العديد من الانفجارات العنيفة.

ووقع الحادث منتصف الطريق الدائري بموسكو مساء السبت بعد أن اصطدمت سيارة تسلا "طراز أس" بسيارة قَطر تحاول سحب سيارة معطلة حركة المرور. وبينما لم يكن هناك تأكيد رسمي، فقد ألقت التقارير الأولية باللوم على نظام القيادة الآلية الذي فشل في التعرف على شاحنة سحب ثابتة كانت تسحب السيارة قبل أن الاصطدام.

واشتعلت النيران في تسلا، في حين نقل الأشخاص الثلاثة الذين كانوا بداخله (رجل أعمال عمره 41 عامًا واثنان من أطفاله) إلى مستشفى بحالة خطيرة. وبحسب ما ورد عانى الرجل من ارتجاج وكسر بالساق وأصيب الأطفال بالعمود الفقري العنقي وإصابات في الصدر.

 


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