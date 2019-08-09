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هذه التطبيقات الإلكترونية تهدر مالك
وطنا اليوم ـ تكنولوجيا
في حين تساعد بعض تطبيقات الهاتف على توفير المال، فإن البعض الآخر يحثّك على إنفاق المزيد، ومن شأن تغيير طريقة اتصالك بهذا النوع من التطبيقات، أو من خلال حذفها، أو تجنب تنزيلها، أو التقليل من تفاعلك معها؛ أن يساعدك في الحد من إنفاقك.
تطبيقات قائمة على الاشتراك
لكن الاشتراك الآلي يجعل المستخدمين يستمرون في دفع المال مقابل الاستفادة من هذه الخدمات، عكس الاشتراك الذي يُلغى آليا عند انتهاء مدة استخدامه.
وتوصي عالمة النفس السلوكي سوزان وينشينك بالابتعاد عن التطبيقات التي تتطلّب اشتراكات في المقام الأول، أو استخدام التطبيقات التي تساعدك على التخلص من هذه التطبيقات. وتقترح وينشينك -مثلا- إعداد تنبيهات لتذكيرك عند انتهاء صلاحية نسخة تجريبية مجانية.
ويمكنك أيضًا إعداد تنبيهات مرتين سنويًّا لتذكيرك بمراجعة جميع اشتراكاتك المستمرة وخدمات البث وغيرها.
في هذه الحالة، من الأفضل لك أن تحذف تطبيقات البيع بالتجزئة من هاتفك أو على الأقل أن توقف تشغيل تنبيهات التطبيق، وذلك وفقا لوينشينك.
فبهذه الطريقة، ستتفادى ورود الإشعارات بشكل متواصل حول عروض التسوق.
وتعد هذه الخطوة من بين عادات الادخار الجيدة التي يستخدمها الأشخاص لتوفير المال بشكل فعّال.
فضلا عن ذلك، يمكنك إلغاء تثبيت مثل هذه التطبيقات حتى تتجنب مجاراة العروض المغرية.
أما إذا كنت قادرا على السيطرة على ميولك في التسوق، فيمكنك تنزيل هذه التطبيقات والاستفادة من التخفيضات التي تساعدك على توفير المال، ولكن من المهم أيضا أن تتحكم بشكل جيد في مصادر إنفاقك.
فعلى سبيل المثال، تحقق من بيانات بطاقتك الائتمانية بانتظام للتأكد من ميزانية الإنفاق التقديرية الخاصة بك.
وبما أن حذف وسائل التواصل الاجتماعي أمر غير وارد بالنسبة لكثيرين، فإنه من المستبعد التخلص من هذه التطبيقات.
وبدل ذلك، شدّدت كيت يارو على ضرورة رفض عروض التسوق التي تظهر لك على حساباتك على موقعي فيسبوك وإنستغرام التي تسعى دائما إلى استهدافك عبر الظهور بشكل متكرر.
حيال هذا الشأن، أوضحت كاسي تايلور أن الأمر شبيه باللعبة؛ فعند استخدام تطبيق ستاربكس -مثلا- يفوز الزبون بنجوم يمكنه استخدامها لاحقا للحصول على مكافآت. وفي حال كان مستخدما دائما لتلك المنتجات، سيتمكن من توفير المال والحصول على قهوة أو وجبة خفيفة مجانًا باستخدام تلك النجوم التي تمكّن من جمعها.
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