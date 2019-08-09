 وطنا نيوز -غوغل ماب يقدم ميزة العرض الحي
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غوغل ماب يقدم ميزة العرض الحي
التاريخ : 14-08-2019 08:33:40 المشاهدات: 1257

 

وطنا اليوم ـ تكنولوجيا

أعلنت شركة غوغل عن تقديم ميزة العرض الحي (Live View) لتطبيق الخرائط الخاص بها.

وأوضحت الشركة الأميركية أن الوظيفة الجديدة تتيح لأصحاب الهواتف الذكية التي تدعم تقنية الواقع المعزز (Augmented Reality)، عرض الاتجاه الصحيح في صورة الكاميرا الحية.

وبينما تظهر الخريطة التقليدية مع المسار المختار في الثلث الأسفل من الشاشة، تظهر في الجزء العلوي من الشاشة أسهم وإرشادات خاصة بالاتجاه وأسماء الشوارع، مما يساعد على التوجه الصحيح.

وتتوفر وظيفة العرض الحي على الأجهزة العاملة بنظامي أندرويد وآي أو إس، التي تدعم منصات الواقع المعزز من غوغل آركور (ARCore) وأبل آركت (ARKit).

المصدر : الألمانية

 


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