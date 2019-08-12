 وطنا نيوز -رقم قياسي لاستهلاك الإنترنت بيوم عرفة
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رقم قياسي لاستهلاك الإنترنت بيوم عرفة
التاريخ : 12-08-2019 11:00:46 المشاهدات: 1311

وطنا اليوم-عمان: أعلنت السلطات السعودية، الأحد، ارتفاع حجم استهلاك بيانات الإنترنت بنسبة تصل إلى 34 بالمئة، مقارنة بالعام الماضي في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في يوم التاسع من ذي الحجة.
وأوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالسعودية، أن حجم استهلاك البيانات في يوم عرفة بلغ 1718 تيرابايت، أي ما يعادل مشاهدة أكثر من 704 آلاف ساعة من المقاطع المرئية بدقة 1080pHD، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".
وتضمنت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات، وبلغ (344 ميغابايت لكل مشترك)، ويتجاوز هذا معدل استهلاك الفرد اليومي العالمي للبيانات البالغ (180 ميغابايت لكل مشترك) بنسبة 91%.
وأشارت إلى أن أكثر التطبيقات استهلاكا للبيانات هي: يوتيوب، سناب شات، فيسبوك، واتساب، إنستغرام.
وأظهرت الإحصاءات أن معدل سرعات تنزيل الإنترنت المتنقل قد بلغت 44.91 ميغابت/ثانية بنسبة زيادة 72.47% مقارنة بالعام الماضي، وأن معدل سرعات تحميل الإنترنت المتنقل 15.73 ميغابت/ثانية بنسبة زيادة 55.74 عن العام الماضي.
وبلغ عدد المكالمات المحلية 16.7 مليون مكالمة، وعدد المكالمات الدولية 5.9 مليون مكالمة.


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