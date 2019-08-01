توضيح حول صحة حظر VPN في الأردن

وطنا اليوم-عمان: قالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، الثلاثاء، أنها من خلال ما صرحت عنه في وسائل الاعلام خلال الفترة السابقة بشأن حظر تطبيق VPN أرادت تبيان ان ما تقوم به من دراسة لموضوع ال (VPN) من كافة جوانبه، بهدف التوضيح لمستخدمي مثل هذه التطبيقات مدى التأثيرات السلبيه الناجمه عن استخدام البعض لهذه التطبيقات غير الموثوقة والتي قد تحمل برمجيات خبيثة قد تؤثر على خصوصية المستخدمين.

وأضاف الهيئة، أنه وانطلاقا من حرص الهيئة على حماية مصالح المستفيدين من خدمات الاتصالات، فانها تسعى على الدوام الى تبيان مدى التأثيرات السلبيه الناجمه عن الاستخدامات الخاطئة لأية تطبيقات الكترونية قد تؤدي الى عواقب يكون الضحية فيها مستخدم تلك التطبيقات.