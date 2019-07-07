ببجي تطلق نظام إدارة أوقات اللعب في الاردن

وطنا اليوم-عمان: أعلنت "ببجي موبايل" عن توسيع نطاق نظامها الشهير عالمياً الخاص بـ "إدارة أوقات اللعب" ليصل إلى 10 دول إضافية في منطقة الشرق الأوسط منها الأردن.

وتقول الشركة ان هدف "إدارة أوقات اللعب" هو تشجيع اللاعبين على الاستمتاع بتجربة لعب متوازنة واتباع نمط مستدام للحياة الرقمية التي تستمر في الانتشار والنمو واستقطاب قاعدة أكبر من عشاق الألعاب في المنطقة.

وبينت الشركة : جُرّب النظام في البداية في خمس دول في الشرق الأوسط، قبل تعميمه في مختلف أنحاء المنطقة.

وتتضمن الأسواق الإضافية التي سيُطلق فيها نظام "إدارة أوقات اللعب": لبنان وعُمان والأردن والجزائر وفلسطين والبحرين وليبيا والمغرب وتونس واليمن. وتشمل الدول التي جُرّب فيها النظام: دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت ومصر والمملكة العربية السعودية والعراق.

يشمل نظام "إدارة أوقات اللعب" رسائل تذكير وتحقُّق موجهة للاعبين بهدف ضمان استمتاعهم بألعاب "ببجي موبايل" بطريقة مستدامة ومتوازنة. ويمكّن النظام اللاعبين من التحكم في أسلوب حياتهم الرقمي أثناء ممارسة اللعبة على شبكة الإنترنت.

وسيتعيّن على جميع اللاعبين تأكيد أعمارهم لتفعيل نظام "إدارة أوقات اللعب" عند تحديث اللعبة لنسخة 13.5، حيث ينبغي على اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً أن يحصلوا على استشارة من اللعبة قبل أن يتمكنوا من بدء اللعب.

وفي إطار التزامها بتشجيع أسلوب حياة رقمي مستدام، أنشأت "ببجي موبايل" نظام إشعار للاعبين الأصغر سناً بهدف مساعدتهم على مراقبة وإدارة الوقت الذي يمضونه في ممارسة اللعبة. وإذا بلغت فترة اللعب المتراكمة 4 إلى 6 ساعات، سيتم إشعار اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً بإجمالي الوقت الذي قضوه في ممارسة اللعبة. أما إذا زاد وقت اللعب على 6 ساعات، سيقوم النظام بتعليق اللعب مؤقتاً، لتشجيع اللاعبين على أخذ فترة استراحة لا تقل عن 15 دقيقة كل ساعتين قبل متابعة اللعب.

وقال هيرمان تشاو، مدير عمليات ببجي موبايل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نسعى دائماً لتوفير أفضل بيئة لعب للاعبين مما يجعلنا أحد أشهر الشركات المطورة لألعاب الموبايل في العالم. ونعتبر صحة لاعبينا من أهم أهدافنا ولهذا لدينا مبادرة مستمر تشجع اللاعبين على ممارسة لعبة ببجي موبايل بتوازن".

"تتميز لعبة ببجي موبايل بريادتها في تطوير تجربة اللعب بمسؤولية، ونحن ملتزمون بنشر ثقافة تجربة اللعب المتوازنة بين لاعبينا. ويعدّ توسيع نطاق نظام "إدارة أوقات اللعب" في أنحاء الشرق الأوسط دليلاً على جهودنا المستمرة في هذا المجال".

تتم الآن دراسة توسيع نطاق نظام "إدارة أوقات اللعب" لأسواق أخرى ومن المتوقع أن يتم إطلاقه في دول أخرى في المستقبل القريب.

وبصفتها واحدة من أوائل مزودي الترفيه التفاعليين الذين يستخدمون "نظام إدارة اللعب" على مستوى العالم، تلتزم "ببجي موبايل" بتوفير بيئة ألعاب أفضل وستتواصل مع لاعبين محليين وأولياء الأمور والمنظمين ومجتمعات الرياضة الإلكترونية لزيادة تعزيز النظام.