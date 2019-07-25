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الأردن يتعرّض لهجمات إلكترونية تستطع شلّ دولة باكملها
وطنا اليوم-عمان: قال وزير الإقتصاد الرقمي والريادة مثنى غرايبة، إن مشروع قانون الأمن السيبراني سيعمل على مأسسة مقاومة الأخطار السيبرانية.
وأكّد الوزير في حديث أمام اللجنة القانونية النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته صباح الإثنين في مستهل أعمال مناقشة مشروع القانون على أهمية الحماية الإلكترونية، وقال "تستطيع اليوم أن تشلّ دولة بأكملها من دون استخدام الدبابات، بل من خلال القرصنة".
وأشار غرايبة إلى أن الأردن يتعرض لهجمات إلكترونية لكن المختصين في أكثر من مركز يقومون بالحماية والصد اللازم وهو مستعدون ومتجهزون وقادرون على التعامل مع هذه الهجمات".
والمح إلى أن العالم قد يحتاج في السنتين المقبلين نحو 3.5 مليون خبير أمن سيبراني، مشيراً إلى فرص العمل التي قد توفّرها وتخلقها للأردنيين إذا كان هنالك جسم مؤسسي وهيكلي يدرّب أبناء الأردن لكي نصدر هذه الخدمات إلى العالم.
وزاد "عدد المتدربين قليل جداً في هذه الخدمات فهنالك نقص كبير، وإذا أهلنا وطورنا مهاراتنا وقدراتنا عبر جسم مؤسسي، فإننا نحمي أنفسنا أول شيء، ومن ثم نخلق فرص عمل معقدة ذات قيمة عالية، والمركز قد يكون مركزاً إقليمياً لهذه المهارات".
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