فيس آب .. يثير الجنون ويخترق حسابات 150 مليوناً شخص

وطنا اليوم-عمان:الانتشار الجنوني لتطبيق «فيس آب Face App» في الأيام الأخيرة، أدى إلى اختراق معلومات أكثر من 150 مليون شخص حسب تقرير أصدره حديثا خبراء جامعة بوسطن الأمريكية.

وأظهرت البيانات التي نشرها موقع مجلة «فوربس» الأمريكية، أن أكثر من 100 مليون مستخدم لمتجر «قوقل بلاي» حملوا التطبيق الذي يغير ملامح الوجوه إلى هيئة شابة أو مسنة، بينما أظهرت البيانات المتعلقة بمتجر iOS أن التطبيق أصبح الأول في 121 دولة، وذكر التقرير أن التطبيق أصبح يمتلك معلومات عن أشكال وجوه وأسماء مئات الملايين من المستخدمين، ما يمكنه من استخدامها لأي أغراض في أي وقت، وفقا لما تنص عليه شروط الاستخدام.

وحذر خبراء في الأمن المعلوماتي من «التسلبية الإلكترونية» التي لا تخلو من مخاطر، مذكرين بواقعة «كامبريدج أناليتيكا».

وعلى غرار تطبيقات أخرى كثيرة، أثيرت مشاكل عدة بشأن هذا التطبيق، وواجه اتهامات بانتهاك الخصوصية، بسبب نفاذه إلى معرض الصور الخاص بهاتفك.(وكالات)