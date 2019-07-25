هاتف محمول يقتل صاحبه أثناء شحنه ليلا

وطنا اليوم-عمان:تسبب شاحن هاتف محمول، بمقتل رجل تايلاندي، أثناء نومه، جراء تلقيه صدمة كهربائية وهو مستلق في فراشه.

ووقع الحادث في محافظة تشونبوري التايلاندية، عندما اكتشفت جثة أرونا يوتيوي (21) عاما من قبل شقيقه الأكبر فيرايوت 14 تموز الجاري، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

ووفق ما ذكرت روسيا اليوم، كان المتوفي يحمل في يديه هاتفه الذكي موصولا بسلك الشحن ويضع في أذنيه سماعات الصوت، وقد طالت الحروق يديه ووجهه وتدفق الدم من أسفل جسمه.

وأكد فيرايوت أنه دخل شقة أخيه من النافذة، لأن باب الشقة كان موصدا من الداخل، وصدمه مشهد أخيه الميت. وكان التايلاندي قد قرر زيارة شقيقه لأنه لم يحضر مع عائلته وجبة العشاء اليومية.

وفحص رجال الشرطة جثة يوتيوي ولم يعثروا على أي أثر يدل على موته جراء تعرضه للضرب أو أي شيء آخر يدل على العنف. ومات الرجل، وفقا لتقديراتهم، قبل ست ساعات من اكتشاف الجثة، التي أرسلت إلى التشريح.