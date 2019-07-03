 وطنا نيوز -الليلة .. خسوف للقمر تشاهده الأردن بأكملها
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الليلة .. خسوف للقمر تشاهده الأردن بأكملها
التاريخ : 16-07-2019 08:43:28 المشاهدات: 618

وطنا اليوم-عمان: يبدأ خسوف القمر، بالظهور في سماء الأردن، في الساعة 11.1، من ليل الثلاثاء الأربعاء، بتوقيت عمّان، حسب الفلكي عماد مجاهد.

وقال مجاهد ، إن الخسوف يبلغ ذروته، في الساعة 12.32 من الليلة، قبل أن يبدأ بالتراجع، حتى اختفائه في الساعة 1.59 دقيقة.

وأوضح أن الخسوف يظهر في جميع محافظات الأردن.

ويُفضل مشاهدة الخسوف، بالعين المجردة، حيث أنه غير مؤذٍ، وفقا لمجاهد.

ودعا مجاهد، الأردنيين إلى الاستمتاع في مشاهدة الخسوف، لأنه لن يتكرر خلال العام الحالي، أو المقبل.

ويحجب الخسوف، 65% من قرص القمر، الليلة.


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