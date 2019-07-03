الليلة .. خسوف للقمر تشاهده الأردن بأكملها

وطنا اليوم-عمان: يبدأ خسوف القمر، بالظهور في سماء الأردن، في الساعة 11.1، من ليل الثلاثاء الأربعاء، بتوقيت عمّان، حسب الفلكي عماد مجاهد.

وقال مجاهد ، إن الخسوف يبلغ ذروته، في الساعة 12.32 من الليلة، قبل أن يبدأ بالتراجع، حتى اختفائه في الساعة 1.59 دقيقة.

وأوضح أن الخسوف يظهر في جميع محافظات الأردن.

ويُفضل مشاهدة الخسوف، بالعين المجردة، حيث أنه غير مؤذٍ، وفقا لمجاهد.

ودعا مجاهد، الأردنيين إلى الاستمتاع في مشاهدة الخسوف، لأنه لن يتكرر خلال العام الحالي، أو المقبل.

ويحجب الخسوف، 65% من قرص القمر، الليلة.