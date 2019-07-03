تحذير سعودي خطير من تطبيق faceapp

وطنا اليوم-عمان:حذرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني السعودية، مستخدمي تطبيق "FaceApp"، الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تطبيق، وأصبح حديث الملايين في العالم العربي، مشددة على ضرورة عدم منح التطبيق صلاحية الوصول إلى مكتبة الصور أو معالجة أية صور خاصة عليه.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "سبق" السعودية"، قالت الهيئة: "لوحظ في الآونة الأخيرة تداول تطبيق FaceApp، والذي يتيح للمستخدم إمكانية التلاعب بالصور، وإضافة المؤثرات عليها؛ لتحسين مظاهر الوجه أو زيادة العمر أو تقليله؛ وعليه يود فريق التوعية الأمنية التنبيه على أنه توجد عدة ملاحظات أمنية متعلقة بالخصوصية وسرية البيانات".

وأضافت: "عملية المعالجة لا تتم على الأجهزة الشخصية، إذ إن الصور المستخدمة يتم رفعها على خوادم الشركة لمعالجة وإرسال النتيجة للمستخدم، كما أن سياسة الخصوصية المعلنة لدى الشركة لا تضمن للمستخدم خصوصية وسرية الصور التي ترفع على أنظمتهم".

يعتمد التطبيق "FaceApp" على الذكاء الاصطناعي من خلال تحويل صور الوجه إلى صورة أخرى لما سيبدو عليه الشخص في المراحل المتقدمة من العمر.

وعلى الرغم من أن التطبيق يوفر بدائل متنوعة للمرح، إلا أن استخدامه من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي اقتصر على تغيير ملامح وجوههم، والتعرف عليها عند التقدم في العمر، ولكن بالبحث داخل التطبيق تجد العديد من الخيارات الأخرى التي تستطيع من خلالها تغيير ملامحك في الصورة.

يشار إلى أن التطبيق ظهر للمرة الأولى في كانون الثاني 2017، وبلغ ذروة انتشاره في نيسان 2017، قبل أن يظهر في الشرق الاوسط في 2019.