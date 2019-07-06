فيسبوك الأردن يتحول لـ ملجأ عجزة

وطنا اليوم-عمان: تحولت صفحات الأردنيين عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى ما يمكن وصفه بـ"ملجأ عجزة" بعد تفاعلهم الواسع مع "تطبيق FaceApp"، الذي يمتلك قوة إظهار الأشخاص بعمر الخمسين أو الستين.

وعبر موقع فيسبوك، نشر آلاف الشباب الأردنيين، صورهم بعد اختبار التطبيق الجديد، وعلقوا عليها بأسلوب ساخر ولطيف، لقي إعجاب أصدقائهم وتفاعلهم مع ذلك أيضًا.

وبعدما آلاف الشباب صورهم بهذا الشاكلة عبر الصفحة الزرقاء، لجأت فتيات إلى تقليد ذلك ونشر صورهن بهذه الخاصية، ووجدن أنفسهن أمام سيل من التعليقات.

ويمكن للتطبيق، تحويلك لشخص أصلع ذو نظارات، ليس هذا فحسب فهو أيضاً يقوم بتحويل جنسك على سبيل المرح.

عند فتح التطبيق ستظهر لك مباشرة الكاميرا الأمامية لالتقاط صورة سيلفي وإدخالها في التطبيق لتحويل شكلك لعدة أشكال، يمكنك أيضاً إضافة صورة من الأستوديو عبر تصفح ألبومات الصور في هاتفك، كما يمكنك استخدام الكاميرا الخلفية أيضاً للحصول على صور أوضح للمعالجة.

ومن الأشياء الجميلة في التطبيق هو القسم الخاص بألبوم الوجوه Faces والذي يعرض فقط الصور التي تحتوي على وجوه من جميع الألبومات في هاتفك ليسهل عليك العثور عليها، كما تستطيع إضافة صورة عبر الإنترنت للمشاهير من قسم Celebs الذي ستجد فيه أسماء جميع المشاهير حول العالم مع إمكانية البحث عن شخصية معينة.

ويحذر خبراء من أن أكثر ما يبعث على القلق في هذا التطبيق، هو أن المستخدم لا يعرف ما سيفعله القائمون على المنصة بصوره، في المستقبل.