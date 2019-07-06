الرئيسية | تكنولوجيا هيئة أمريكية توافق على تسوية مع فيسبوك بقيمة 5 مليارات دولار

وطنا اليوم ـ تكنولوجيا قال مصدر مطلع يوم الجمعة إن لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية وافقت هذا الأسبوع على تسوية قيمتها حوالي خمسة مليارات دولار مع فيسبوك بشأن تحقيقها في طريقة تعامل شركة التواصل الاجتماعي مع بيانات المستخدمين.



وتجري اللجنة تحقيقا في مزاعم بأن فيسبوك تبادلت على نحو غير ملائم البيانات الشخصية لسبعة وثمانين مليون مستخدم مع شركة كمبردج أناليتيكا البريطانية للاستشارت السياسية التي تم إشهار افلاسها. ويركز التحقيق على ما إذا كان تبادل البيانات ونزاعات أخرى قد انتهكا اتفاقا يرجع إلى عام 2011 بين فيسبوك والهيئة التنظيمية.



ودفعت تلك الأنباء أسهم فيسبوك للصعود لتغلق مرتفعة 1.8 بالمئة. وقالت فيسبوك في وقت سابق هذا العام إنها خصصت ثلاثة مليارات دولار لدفع غرامة توقعت أن تتراوح من ثلاثة مليارات إلى خمسة مليارات دولار.



وامتنعت لجنة التجارة الاتحادية وفيسبوك عن التعقيب.

وقال المصدر إن إعلانا نهائيا بشأن التسوية قد يصدر الأسبوع القادم.



وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال إن من المتوقع أن تتضمن التسوية قيودا حكومية على طريقة تعامل فيسبوك مع البيانات الشخصية للمستخدمين. (رويترز)

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