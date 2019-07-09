لاعب ببجي يتحدى حظر الحكومة للعبة في الأردن

وطنا اليوم-عمان:تداول الناشطون على وسائط التواصل الإجتماعي صورة لأحد الأشخاص يتحدى قرار الحكومة بعد حجب لعبة ببجي.

ويظهر في الصورة التي تم تداولها على وسائط التواصل الاجتماعي شخص يلعب الببجي من أمام هيئة تنظيم قطاع الإتصالات بالعاصمة عمان، بالرغم من حظرها على جميع شبكات التواصل الاجتماعي.

وكانت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات قررت في وقت سابق حجب لعبة ببجي، مراعاةً للمصلحة الوطنية وذلك بعد تلقي الهيئة للعديد من الملاحظات والشكاوي من قبل عدد كبير من المواطنين وبعض الجهات المعنية حول التأثير السلبي لهذه اللعبة وضرورة اتخاذ اجراء سريع بحجبها تجنباً لتأثيرها السلبي على مستخدميها.

وبحسب بيان الهيئة فإن اللعبة تؤدي الى الإدمان والإنغلاق الإجتماعي وأن لأطفال الذين يلعبون مثل هذه الألعاب يعتبرون أكثر عنفًا من أقرانهم وهم أكثر عرضة لزيادة الأفكار والسولكيات العدوانية.

وتدرس الهيئة، حظر 6 ألعاب أخرى في الأردن بعد الـ "ببجي"، ومنها لعبة "فورت نايت".

وتصدر تطبيق الشبكة الإفتراضية الخاصة (VPN) التطبيقات الأكثر تحميلا في الأردن، على متجر "Google Play".

وعزا مراقبون في قطاع التكنلوجيا هذا الأمر، إلى توجه مستخدمي لعبة ببجي إلى تحميل هذا التطبيق للوصول إلى اللعبة بعد حظرها من قبل هيئة تنظيم قطاع الإتصالات.