بعد حظر ببجي .. تطبيقات (VPN) تتصدر التحميلات بالأردن

وطنا اليوم-عمان:تصدرت تطبيقات الشبكة الإفتراضية الخاصة (VPN) التطبيقات الأكثر تحميلا في الأردن، الأربعاء، على متجر "Google Play"، .

وعزا مراقبون في قطاع التكنلوجيا هذا الأمر، إلى توجه مستخدمي لعبة ببجي إلى تحميل هذا التطبيق للوصول إلى اللعبة بعد حظرها من قبل هيئة تنظيم قطاع الإتصالات.

والشبكة الخاصة الافتراضية (بالإنجليزية: Virtual Private Network)، بحسب موسوعة ويكيبيديا، هي شبكة افتراضية لاوجود لها في الواقع ولكنها مع ذلك تؤدي واجبها على اكمل وجه كأكثر أنواع الشبكات أمانا واكثرها شيوعا وحتى استخداما بين الشركات الكبيرة.

وباتت المجموعات التي تضم مستخدمي اللعبة في الأردن على مواقع التواصل الإجتماعي، تشهد تبادل نصائح بين المستخدمين حول برامج (VPN) وافضلها للدخول إلى اللعبة.

وكان م. محمد الواثق شقرة مدير شؤون المستفيدين في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات حذر خلال استضافته في برنامج نبض البلد الثلاثاء من استخدام هذه التطبيقات كونها تعرض المستخدمين للاختراق.

وبحسب رصد كان تطبيق "تيك توك" الصيني التطبيق الوحيد المختلف الذي جاء ضمن التطبيقات الأكثر تحميلا على المتجر ، وهو تطبيق تواصل اجتماعي انتشر استعماله في الفترة الأخيرة بشكل كبير في البلاد وخاصة لدى فئة الشباب والمراهقين.

وتيك توك ( ويعرف أيضا باسم دوين Douyin) هي شبكة اجتماعية صينية لمقاطع الفيديو الموسيقية، تم أطلاقها في أيلول/سبتمبر 2016 ، وهي منصة في مقاطع الفيديو القصيرة في آسيا.