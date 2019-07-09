الإتصالات: ندرس حظر 6 ألعاب أخرى بالأردن بعد الـ ببجي

وطنا اليوم-عمان:كشف مدير شؤون المستفيدين في هيئة تنظيم الاتصالات، المهندس محمد الواثق شقرة، عن دراسة حظر 6 ألعاب أخرى في الأردن بعد الـ "ببجي".

وقال المهندس شقرة مساء الثلاثاء: ان من الالعاب المتوقع حظرها ، لعبة "فورت نايت"، وان جميعها قيد الدراسة، مضيفا ان هذه الالعاب يتم حظرها بعد التنسيق مه الجهات الحكومية.

وأشار الى ان الهيئة شكلت لجنة لتلتقي الشكاوي من المواطنين حول انتشار العاب التطبيقات الذكية ومدى خطورتها.

ولفت الى ان الهيئة حجب لعبة ببجي، بعد دراسة معمقة ، اكدت نتائج سلبية لمستخدمي هذه اللعبة.