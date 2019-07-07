 وطنا نيوز -تصريح من الاتصالات الأردنية حول لعبة Fortnite
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تصريح من الاتصالات الأردنية حول لعبة Fortnite
التاريخ : 07-07-2019 11:33:09 المشاهدات: 1237

وطنا اليوم-عمان:أعرب نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن خشيتهم من حظر لعبة fortnite من الأجهزة المحمولة في الأردن، وذلك عقب قرار هيئة تنظيم قطاع الاتصالات حظر لعبة ببجي.

وتعليقا على ما تم تداوله، أكد مصدر في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، أنه لم يتم حتى اللحظة اتخاذ اي قرار يقضي بحجب لعبة fortnite في الأردن على غرار وقف لعبة ببجي.

وأشار المصدر الى أن الهيئة قد تتخذ قرار بناء على مراجعاتها الدائمة حول الأثر المترب لهذه الالعاب على مستخدميها والمجتمع.


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