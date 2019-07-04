الاتصالات تعلن أسباب حجب لعبة ببجي في الأردن

وطنا اليوم-عمان:تؤكد هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أن قرار حجب لعبة ببجي والذي دخل حيز التنفيذ يوم الخميس الموافق 4/7/2019 قد جاء مراعاةً للمصلحة الوطنية وذلك بعد تلقي الهيئة للعديد من الملاحظات والشكاوي من قبل عدد كبير من المواطنين وبعض الجهات المعنية حول التأثير السلبي لهذه اللعبة وضرورة اتخاذ اجراء سريع بحجبها تجنباً لتأثيرها السلبي على مستخدميها.

وتؤكد الهيئة أنه وانطلاقاً من دورها في حماية مصالح المستفيدين من خدمات الاتصالات قد أرتأت تنفيذ قرار الحجب خصوصاً بعد الاطلاع على التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية WHO الذي صنف هذه اللعبة بأنها لعبة عنيفة تؤدي الى الإدمان والإنغلاق الإجتماعي وأن لأطفال الذين يلعبون مثل هذه الألعاب يعتبرون أكثر عنفًا من أقرانهم وهم أكثر عرضة لزيادة الأفكار والسولكيات العدوانية.

وتضيف الهيئة أن قضاء وقت طويل في لعبة الببجي يؤثر على الصحة العقلية حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية في عام 2018 أن إدمان الألعاب هو نوع من الاضطراب في الصحة العقلية حيث يزيد إدمان ألعاب الفيديو من مستويات الاكتئاب والقلق والعنف لدى المستخدمين لتلك الألعاب، كما يؤثر على الصحة البدنية بسبب الجلوس في مكان واحد ولساعات طويلة ويؤثر على التحصيل الأكاديمي لدى الطلاب، وهذه اللعبة قد تتضمن أنشطة جنسية كما صرح الكثير من اللاعبين حيث يقوم بعض اللاعبين بالتحرشات الجنسية على المستخدمين خصوصاً الإناث، بالاضافة إلى أن هذه اللعبة تستخدم أسماء أسلحة حقيقية مما يساهم في التعريف بشكل غير مباشر على نظام الأسلحة و طريقة عملها.

ومن الجدير بالذكر أن عدة بلدان قد قامت بحظر هذه اللعبة لتأثيرها السلبي على المستخدمين مثل الصين والهند ونيبال والعراق.